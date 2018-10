Signal festival viděly stovky tisíc lidí. Vrátí se příští rok znovu do Karlína?

Šestý ročník Signal festivalu představil díla etablovaných českých umělců i objevených mladých talentů, zároveň přivezl instalace od nejžádanějších zahraničních vizuálních umělců současnosti. Jelikož festivalu neobyčejně přálo počasí, od čtvrtka do neděle jej podle pořadatelů viděly stovky tisíc lidí. Letos poprvé zavítal i mimo centrum do pražského Karlína.

Zatímco videomappingy plnily náměstí, pět instalací v Galerijní zóně nabídlo komorní atmosféru. Dílo Neon domácího umělce Michala Škapy zůstane v Atriu Žižkov vystaveno do konce února 2019.

Letošní Signal se poprvé rozprostíral ve třech trasách, k centru a Vinohradům přibyl Karlín. Záměrem této novinky v konceptu festivalu bylo objevit pro návštěvníky nové lokace a rozprostřít davy lidí. „Model tří tras splnil naše očekávání. Karlínská trasa se stala hned při její premiéře velmi oblíbená. Zvážíme její zachování i v následujícím ročníku,“ říká Matěj Vlašánek, programový koordinátor festivalu.

A co si o takové myšlence myslí sami obyvatelé Karlína? Na sociálních sítích se víceméně shodují, že davy proudící touto "znovuzrozenou" pražskou čtvrtí po čtyři večery takovým problémem nebyly, byť nekterým lidem samozřejmě vadily. Hlavní potíž byla v hudebním doprovodu světelných show, a to jak v hlasitosti, tak především ve značné síle basové linky. "Chtělo by to ještě více přibasovat, aby se okna 300m od náměstí jen nechvěla, ale rovnou je to rozbilo," uvedl jeden z diskutujících.

Žně obchodníků a hostinských

Obecně celá akce Karlínu nijak neublížila, byť lidé bydlící v sousedství především Karlínského náměstí a ve Vítkově ulici u Main Pointu možná čtyři večery trpěli. Na své si přišli především místní obchodníci a hostinští, kteří takhle zaplněné ulice o víkendu nejspíš ještě neviděli. Především majitelé večerek nějak zapomněli, že jindy zavírají v deset i dřív a po jedenácté večer ještě hbitě prodávali.

Nejnavštěvovanějšími místy bylo náměstí Míru, kde lidé mohli vidět videomapping Nucleus3 od německého kreativního labelu Ruestungsschmie.de, a Karlínské náměstí s videomappingem Future Ruins Francouze Romaina Tardyho. Úspěch u lidí sklidil také videomapping Sssssspace od českého uskupení _STROY u Sokola na Vinohradech, který vznikl díky grantům Signal Calling. V Galerijní zóně zapůsobilo nejvíce dílo Erebus od českých umělců 3dsense.

Na další ročník festivalu světla se lidé mohou těšit od 10. do 13. října 2019.