Silná česká koruna působí částečně protiinflačně. Čechům zvýhodňuje nákupy i pobyty v zahraničí. Ojetá auta z Německa jsou o desetitisíce korun levnější než před rokem. Zpevněná měna také zlevňuje dovoz do země.

Nebývale silná koruna je vůči evropské jednotné měně nejsilnější od léta 2008. Může to umocnit motivaci lidí vyrazit na dovolenou do zahraničí, ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Česká koruna má v posledních měsících vynikající pozici vůči euru i dalším měnám, které jsou klíčové pro ceny zboží v České republice. Například pokořila hranici pěti korun za polský zlotý. „Ovlivňuje to náladu jezdit na nákupy do zahraničí. V Polsku nejen pro potraviny, ale také nábytek, vybavení domácnosti, stavební materiál, věci pro kutily nebo na zahradu,“ vyjmenoval hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Čím dražší položka, tím větší úspora. Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy se otevřely příležitosti zájemcům o koupi ojetého vozu z dovozu. „Kvalitní ojetiny z Německa jsou o desetitisíce korun levnější než před rokem touto dobou. Například poměrně kvalitní Octavia dovezená od západních sousedů nyní může být jen díky posílení koruny o šedesát tisíc korun levnější než před rokem. Škoda Kodiaq pak i o více než sto tisíc,“ sdělil.

Koruna sílí. Čechům zlevní dovolené a příhraniční nákupy

Kdo například ví, že v nadcházejících měsících vycestuje do eurové ciziny, může si podle něj v nějaké aplikaci směnit koruny za eura už teď. „Velmi pravděpodobně za výhodnější kurz, než jaký bude platit pro směnu v dané aplikaci letos na jaře nebo v létě,“ řekl Kovanda.

Česká koruna nakrátko pokořila rekordní kurzovou hranici 23,5 za euro a navzdory mírnému oslabení v posledních dnech se už čtvrt roku drží pod psychologickou hranicí čtyřiadvaceti korun.

Podle Křečka to může umocnit motivaci lidí vyrazit do zahraničí. „Lidé si sami musí položit otázku, kolik peněz plánují při zahraničním pobytu utratit, zda se jim směna vyplatí. Každopádně mnohdy před letní sezonou koruna oslabuje. Tak dobrý kurz nemusí do sezony dovolených vydržet,“ konstatoval ekonom.

Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří České republiky doporučuje klientům cestovek zvážit, kolik budou potřebovat, a zajistit si valuty již teď. „Ale je to samozřejmě věc každého, jak se k situaci postaví. Co se týká nabídky, silná koruna se projeví především u last minute a zájezdů na míru,“ řekl Deníku.

Cestovní kanceláře podle něj silnou korunu využívají k zatraktivnění své nabídky. „Je ale hodně částí produktu, které mají předplacené, a silná koruna je neovlivní. Stejně tak letenky, které platí v korunách. Obecně si Češi letní dovolenou vybírají velmi konzervativně a kurz koruny na to nemá moc vliv,“ uvedl.

V případě koupě zájezdu v zahraničí od tamní agentury se ovšem podle něj lepší kurz projeví. Dovolenkářům také může silná koruna částečně ulevit od inflace v restauracích, na výletech nebo při koupi suvenýrů.

Plánované výhodné nákupy třeba ojetin z dovozu Češi podle Kovandy nemají příliš odkládat, pravděpodobné je totiž oslabení koruny. Letos koncem června by podle analytiků, jejichž prognózy zaznamenává Bloomberg, měla nejpravděpodobněji oslabit na 24,10 za euro, do konce letošního roku pak na 24,20.

Ekonomové upozorňují, že inflace nabrala na obrátkách i v sousedních státech, což příliš nezhojí ani silná koruna. „Služby v Německu stále vyjdou podstatně dráž než v tuzemsku, například v případě kadeřníka kolem trojnásobku,“ podotkl Křeček.

V maloobchodu třeba se spotřebním zbožím je sice tlak na zlevňování dováženého zboží, ekonom však korekci cen očekává pouze v některých segmentech a spíše u e-shopů. „V kamenných prodejnách pokles běžný nebude, rozdíl většinou skončí v maržích u obchodníků. Vliv může mít i fenomén předzásobení v době pandemie, kdy bylo zboží nedostatkové. Obchodníci pak nakupovali dráž do zásoby a mají naplněné sklady,“ popsal.

I když nebývale silná koruna „zlevňuje“ dovoz do Česka, podle Kovandy zároveň není až takovou překážkou vývozcům, kteří těží ze silnější průmyslové aktivity České republiky a ze zlepšování situace v oblasti mezinárodní logistiky. Poměrně příznivé podmínky pro export tak rovněž přispívají – vedle zmíněného „zlevnění“ dovozu – k tomu, že Česko má po roce poprvé přebytek v zahraničním obchodu.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk však varoval před falešným pocitem optimismu ve vztahu ke koruně. V nedávném anketním průzkumu asociace u 58 firem s celkovými loňskými tržbami 40 miliard korun, které zaměstnávají téměř jedenáct tisíc lidí, se většina firem vyjádřila pro přijetí eura. Nejvíce příznivců eura bylo u středních podniků, nejméně, 50 procent, u mikropodniků.