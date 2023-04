Koruna rekordně posiluje, může pomoci snížit inflaci: Na čem všem lidé ušetří

Vyměnit si eura za koruny nebylo už skoro 15 let tak výhodné jako právě nyní. Proč koruna posiluje k rekordním hodnotám, a co to znamená pro české spotřebitele? Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky.

Kdo se nyní chystá na cesty, může být příjemně překvapen, neboť síla koruny je pro ceny letenek jedním z určujících faktorů. | Foto: Deník/Radek Cihla