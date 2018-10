Silné a neodhalitelné heslo. Základ ochrany před hackery

Přestože hackeři využívají čím dál propracovanější metody, jak uživatelům ukrást hesla, identitu a peníze, nejběžnějším útokem zůstává ten ze „starých internetových časů“. Snaží přístupové údaje uhodnout, či je z lidí podloudně vymámit.

A jde jim to celkem lehce. S tím, jak se lidé uživatelé přihlašují k čím dál většímu počtu aplikací a webů z různých zařízení, je pro ně náročné zapamatovat si silná hesla, která by navíc měla být pro každou službu jiná.

Výsledek? Lidé používají jedno snadno odhalitelné heslo. A to všude.

Ukradená hesla se stávají čím dál lukrativnějším zbožím na černém trhu. Nabízejí se na něm miliardy hesel. Za méně než 20 dolarů (asi 450 korun) jich lze pořídit tisíce.

Co udělat pro to, aby se vaše přístupové údaje na takové seznamy nedostaly? Často měňte hesla, dbejte na to, aby obsahovala velká i malá písmena, číslice a speciální znaky, jako je například tečka.

Nicméně nejnovější trendy směřují k tomu, abyste si už hesla nemuseli pamatovat. K otevření displeje telefonu či přihlášení se do počítače pomohou biometrická data. Ať už jde o čtečky otisků prstů či rozpoznávání obličeje a duhovky uživatele.

Takovou službu nabízí například služba Windows Hello od Microsoftu. (ai)

Když necháte klíč pod rohožkou

Heslo je jako klíč k vašemu soukromí. Pokud je nepoužíváte správně, je to jako byste nechali otevřené dveře do bytu. Jak ale používat heslo „správně“? Nemělo by se dát snadno uhodnout (jméno dítěte, data narození), ani zcizit (lístečky na nástěnce, monitoru).



Pro zkušeného útočníka není těžké vygenerovat různé kombinace slov a čísel, které s vámi souvisejí, a pak se vaším jménem přihlásit na sociální síť nebo si přes e-shop (kde máte pro pohodlnost uloženou platební kartu) zaplatit za nákup.



Jak naopak vypadá bezpečné heslo? Ideálně dlouhé a složené z různých čísel. Přesto nemusí být nezapamatovatelné. Jednoduchou metodou je věta, třeba Pesma4nohy! Tu si lehce zapamatujete a těžko ji někdo uhodne. Určitě byste neměli používat stejné heslo na různých internetových stránkách, aby ho v případě zcizení nemohl útočník vyzkoušet na více stránkách, službách či internetových obchodech.



U zásadních služeb, zejména když jde o byznys, je vhodné používat i vícenásobní ověření. To můžete znát z internetového bankovnictví, kde pro přihlášení nestačí jen heslo, ale musíte opsat i kód, který vám přijde na mobil. Hacker by tak musel ukrást i telefon.



A ještě jedna rada na závěr: nikdy nikomu své heslo neříkejte, a ani si heslo nepiště do poznámek, které jsou v okolí vašeho počítače. To je jako kdybyste nechali klíč od domu pod rohožkou nebo přímo v zámku zvenčí.