Silničáři v Praze jsou připraveni na zimu. Někde funguje protinámrazový systém

/FOTOGALERIE/ I když to při pohledu na teploměr nevypadá, ve čtvrtek 1. listopadu začala pro silničáře další zimní sezona. Podle zákona skončí na konci března příštího roku. Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) v tomto týdnu představila, jakými prostředky bude s případnými rozmary počasí bojovat.

Plán zimní údržby komunikací (ZÚK) jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole. TSK má ve správě 2216 kilometrů z celkového počtu skoro čtyř tisíc kilometrů. Pražští silničáři mají komunikace rozděleny podle důležitosti do tří základních kategorií - I. pořadí zahrnuje nejvýznamnější dopravní tepny, silnice I. třídy nebo cesty důležité pro veřejnou hromadnou dopravu či komunikace vedoucí k velkým zdravotnickým zařízením.

„TSK zde - ve smyslu zákona - zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do čtyř hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na dvě hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací, a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin,“ popsala mluvčí městské firmy Barbora Lišková v tiskové zprávě na webu.

František Hodan, šéf čištění a údržby silnic Pražských služeb, v rozhovoru pro Blesk.cz se právě v této souvislosti ohradil proti častým posměškům veřejnosti. „Ano, my jsme nejmenší lidé. Když napadne centimetr sněhu, už nejsme vidět,“ použil jeden z používaných vtipů. „Moc nás to netěší, protože si nemyslíme, že je to úplně pravda,“ bránil se Hodan a dodal, že pokud občané by na nejdůležitějších úsecích vydrželi čekat dvě hodiny, sypač uvidí. „To se dá garantovat ze sta procent.“

TSK ve spolupráci s dodavatelskou společností Pražské služby se nestará pouze o silnice, ale zajišťuje také úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit. „Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy,“ upřesnila mluvčí TSK Lišková.

V případě, že zima v Praze opravdu udeří, je připraveno 71 sypačů a dalších pět desítek strojů. Pražské služby mohou nasadit rovněž dvě sněhové frézy a pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS) mohou silničáři využít speciální sypač. Sklady jsou plné posypového materiálu. Na sedmi místech Prahy by měl navíc fungovat rovněž unikátní automatický protinámrazový systém, který má upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.