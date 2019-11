Specialisté firmy Skanska urychlili rekonstrukci úseku u Humpolce a ještě v neděli odpoledne otevřeli dálnici mezi kilometry 98 až 94 ve směru na Prahu v plné šíři, včera pak ve stejném úseku i ve směru na Brno.

Těžký rok

Motoristé letos na D1 čelili rekordnímu počtu omezení, kdy byl sice provoz zachován na většině úseků v režimu 2+2, ale pouze v zúženém profilu a s omezenou rychlostí.

V úseku km 94 – 98 byly dosud uzavřeny rychlé pruhy v obou směrech a řidiči jezdili pouze v pomalém pruhu a po zpevněné krajnici. Od pondělního odpoledne už v obou směrech projíždějí bez omezení. Na zbývajícím úseku stavby v km 98 – 104 je již hotový cementobetonový kryt vozovky a na jednom z mostů i položené živičné vrstvy. Aktuálně se dokončují krajnice a protihlukové stěny a montují se ocelová svodidla.

„Nejkomplikovanější je samozřejmě zvládnutí velkého množství práce v krátkém časovém termínu a vysoké nasazení na malém prostoru,“ uvedl Michal Vozdecký ze Skansky. Denně na projektu pracuje 150 až 170 dělníků.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl zveřejnil na Twitteru i další program, jak se budou jednotlivé úseky otevírat: O nadcházejícím víkendu dojde k otevření úseku z Mirošovic do Hvězdonic (kromě mostu přes Sázavu), víkend 16-17. listopadu přinese otevření úseků Soutice – Loket a úseku Koberovice – Humpolec, o týden později pak úseku Humpolec – Větrný Jeníkov a části Velké Meziříčí a také opravované části D1 u Brna, na závěr (1. prosince) by měl být hotov most přes Sázavu.