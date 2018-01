Silvestrovské veselí v Praze si užili hlavně turisté z Paříže a Moskvy

Oslavy konce starého a začátku nového roku do Prahy tradičně přilákaly mnoho turistů. Přes Airbnb navštívili hlavní město převážně turisté z Paříže, Moskvy a Londýna. Naopak Pražané nejčastěji oslavovali konec roku v Budapešti, Vídni, ale také třeba na Tenerife. Podle dat společnosti Airbnb pak nejvíce turistů z celého světa tradičně zamířilo na silvestrovské oslavy do New Yorku.

24 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Oslavy nového roku v centru Prahy. Cizinci slavili už od soumraku, Češi si do centra vyšli až před půlnocí.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Přes tři miliony hostů využily na konci loňského roku ubytovací služby společnosti Airbnb. Do Česka pak nejčastěji přijeli turisté z Paříže, Moskvy a celého Německa, výjimkou ale nebyli ani turisté z Jižní Koreje či Austrálie. Tak jako v posledních letech se nejvíce turistů rozhodlo strávit oslavy konce roku v New Yorku. Mezi populární destinace patří i Londýn, Sydney nebo Tokyo. Stále více lidí však chce strávit toto období na exotičtějších místech země. Podle společnosti Airbnb jsou nejpopulárnější země ve střední a jižní Americe, konkrétně Ekvádor, Kolumbie a Nikaragua. V první polovině roku 2018 se mezi destinace s nejvyšším nárůstem zájmu na Airbnb dostanou velká čínská města Suzhou a Hangzhou. Ta turistům nabízí krásné pagody a chrámy, oblíbené jsou ale také známé zahrady. ČTĚTE TAKÉ: Do Karlových Varů začne z Moskvy létat nízkonákladová společnost Pobeda Vedle těchto čínských měst zaznamenalo Airbnb výrazný nárůst rezervací v Mexiku, které láká slavnou historií, architekturou i kulinářskými pochoutkami. V rámci evropských měst společnost zaznamenala nejvyšší nárůst rezervací i u Karlových Varů, které se ze všech evropských měst umístily na 40. místě. Na prvních příčkách mezi evropskými městy a regiony, které zaznamenaly největší nárůst rezervací pro první polovinu roku 2018, se umístilo dánské město Herning, francouzská oblast Aveyron, oblast Ženevského jezera nebo Bilbao ve Španělsku. Společnost Airbnb byla založena v srpnu 2008 a sídlí v kalifornském San Franciscu. Jedná se o komunitní platformu, díky které mohou její uživatelé přes počítač, mobilní telefon nebo tablet, nabízet, vyhledávat a rezervovat možnosti ubytování po celém světě. ČTĚTE TAKÉ: Nové obecní byty a zásah proti Airbnb. Magistrát chce vyvést trh z krize

Autor: Radka Kopecká