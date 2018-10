ČSA po pěti letech změní ředitele, Travel Service Sinčákovi neprodloužil smlouvu

Šéf Českých aerolinií Jozef Sinčák skončí po pěti letech v úterý ve funkci. Travel Service jako většinový akcionář mu neprodloužil smlouvu a do čela aerolinek dosadí nového manažera. Ke změně dochází rok poté, co Travel Service oznámil ovládnutí aerolinek, které oslavily před několika dny 95 let od svého založení.

Změnu už oznámila firma svým zaměstnancům, potvrdil ji mluvčí ČSA Daniel Šabík. „V úterý uplyne Jozefu Sinčákovi pětileté funkční období člena představenstva Českých aerolinií. Po vzájemné dohodě s akcionářem, společností Travel Service, nebude prodlouženo,“ řekl Šabík. ČTĚTE TAKÉ: Rekord na Ruzyni: nejvíce přibylo cestujících do Londýna a na dálkových spojích Podle něj má valná hromada v nejbližší době doplnit nové členy do představenstva. „Do konce roku bude pan Sinčák působit v ČSA jako konzultant a předávat agendu zvolenému nástupci. Společnost Travel Service jedná o dalším působení pana Sinčáka v připravované koncernové struktuře,“ dodal Šabík. Ke změně dochází týden před zahájením zimního letového řádu, kdy stále není stoprocentně jasné, s jakými letadly budou ČSA létat. Sinčák v ČSA působí od roku 2013, o necelý rok později se stal předsedou představenstva. Pod jeho vedením se dostaly ČSA i za cenu velkých škrtů a omezení provozu z hlubokých ztrát do zisku. Předtím působil čtyři roky ve společnosti Letiště Praha, kde byl od listopadu 2011 do října 2013 výkonným ředitelem divize obchod a korporátní služby a místopředsedou představenstva. Před příchodem do letectví působil jako šéf ING Investment Management , před tím v pracoval v ČSOB. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. ČTĚTE TAKÉ: Letiště Václava Havla bojuje s hlukem. Chce omezit noční provoz letadel

Autor: Jan Sůra