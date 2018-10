SIRIUS Finance posiluje o bývalé vrcholové manažery Partners

Téměř dva tisíce let starý nápis se podařilo nalézt izraelským archeologům. Nápis je o to zajímavější, jelikož obsahuje název svatého města, který je napsán v jeho současné hebrejské podobě, tedy Jerušalajim (Jeruzalém). Na sloupu, který náhodou našel dělník na staveništi stojí nápis „Chananija, syn Dudolose z Jeruzaléma“. Informoval o tom server The Jewish Press.