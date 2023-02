„Pokud by k takovému opatření došlo, nikdy to nebývá zdražení o čtyři procenta, ale třeba o deset procent. Například román od českého autora, který se dnes prodává za 600 korun, by najednou stál 650, což je pro lidi neúnosné,“ uvedl příklad knihkupec z pražského Vršovického knihkupectví Martin Koubík.

Doplnil, že po každém takovém zdražení si lidé kupují stále méně knih. Dříve si z jeho obchodu na rohu ulice odnášeli třeba tři knihy. Dnes jen dvě a po dalším zdražení předpokládá, že by si koupili jen jednu. „Dělat z lidí hlupáky je asi záměr vlády. Jsou lidé, kteří čtou za všech okolností, ale už si knihy nebudou kupovat, ale půjčovat,“ řekl. Podle něho by se měla vláda spíše inspirovat ve Velké Británii, kde je sazba DPH na knihy nulová.

Vyšší daň by se platila i z pozemní hromadné dopravy. „Když se zvýší cena, lidé začnou kalkulovat, zda se jim nevyplatí jiný druh dopravy. Mohlo by se tedy stát, že by se na nějakou dobu počet cestujících snížil, pak by se to ale vrátilo,“ komentoval možné dopady opatření výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval.

Ekonomové kritizují vládu: Sjednocení sazeb DPH? Nic neřeší, jen podpoří inflaci

Podle něj by nicméně záleželo na tom, jak by se k případnému zdražení postavila města. Některá by zvýšení daně mohla promítnout do cen jízdenek, jiná do tržeb dopravních podniků. „Ty jsou na tom dnes bídně. Ceny energií vylétly nahoru a už nemají žádný polštář. V dohledné době ale města nečekají žádné volby, tak by mohla mít odvahu ceny jízdenek zvýšit,“ doplnil Chval. Na druhou stranu si myslí, že takové zdražení by nebyla žádná tragédie. „Třeba v případě Prahy základní jízdenka stojí třicet korun, tak by se to zvýšilo o korunu,“ dodal.

Rezervy nemají ani vodárny. Ředitel a člen představenstva sdružení SOVAK ČR Vilém Žák uvedl, že vodárenské společnosti držely celý minulý rok ceny, které si určily v roce 2021, a to i přes zvýšené náklady kvůli zdražování cen energií. „Některým vodárenským společnostem se zvýšily ceny až o 600 procent. Nepromítly to do cen vodného a stočného, ale nemohly investovat třeba do infrastruktury,“ popsal Žák. Vodárny tak podle něho fungovaly protiinflačně. Letos ale už musely ceny zvednout. Vodárny tak zvedly ceny pro rok 2023 o deset až třicet procent.