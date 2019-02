Aféra kolem závadného hovězího masa z Polska má dohru, případem se totiž bude zabývat i Evropská unie. Komise EU totiž v pátek oznámila, že do Polska pošle tým inspektorů, kteří situaci prověří. Problém se podle ní může týkat celkem 14 zemí EU včetně České republiky. Informovala o tom agentura Reuters.

"V pondělí do Polska přicestuje tým kontrolorů Evropské komise, aby zhodnotil situaci," potvrdil agentuře Reuters mluvčí Komise. Na místě by měli vyšetřovat podrobnosti porážení zubožených a nemocných krav a jejich prodeje. Podle DPA se na trh dostalo asi 9,5 tuny tohoto podezřelého hovězího, z toho 2700 kilogramů do zemí EU.

Maso ve 14 zemích

Podle Evropské komise se problematické maso kromě Polska a Česka objevilo také v Německu, Slovensku, Estonsku, Finsku, Francii, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. Další rozšíření zatím není jisté.

Do Česka se dostalo celkem 300 kilogramů pochybného hovězího. Úřady jej našly v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Ministerstvo proto vyzvalo tuzemské obchodníky, aby do vyšetření celé kauzy upřednostňovali maso pocházející od českých výrobců.

Situací je znepokojen i český ministr zemědělství Miroslav Toman. „Několikrát nás ujišťovali, že do České republiky maso nešlo. Nyní jsme zjistili, že hovězí maso z nelegálních porážek v Polsku se k nám dostalo,“ řekl k celé věci ministr Toman, který polské strany považuje za zcela nepřijatelné.

Hlavní polský veterinář ve čtvrtek uvedl, že policie již zahájila trestní stíhání masokombinátu, kde ony ilegální porážky nemocných zvířat probíhaly. Podnik byl uzavřen.

Nemusí být bezprostředně závadné

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda nemusí být toto polské maso bezprostředně závadné, bylo nicméně zpracováváno na jatkách, kam byl podle reportáže TVN24 nemocný dobytek dovážen.

Kauzu odstartovala víkendová reportáž polské televize TVN24, podle níž prodávají někteří tamní chovatelé majitelům jatek nemocné krávy, jejichž maso může ohrozit lidské zraví. Jatka mají o maso zájem, neboť výkupní cena je výrazně nižší než u zdravého dobytka a z jeho prodeje obchodníkům mají vyšší zisk. Nezákonnou praktiku natočil skrytou kamerou jeden z investigativních reportérů stanice.

Jak vyšlo ze zmiňované reportáže najevo, majitelé polských jatek si špatným zdravotním stavem dováženého dobytka byli velmi dobře vědomi. Nemocné krávy byly na tamní jatka dopravovány především v noci a bez přítomnosti veterináře.

Nezákonná činnost

Za nemocné krávy platili svým dodavatelům v přepočtu zhruba 15 tisíc korun, což je o poznání méně než v případě zdravého jedince. Díky této praktice tak mohli průměrně dosáhnout až sedmkrát většího zisku.

Hlavní polský veterinář Pawel Niemczuk v reakci na reportáž TVN24 uvedl, že jde o nezákonnou činnost, kterou jatka prováděla "úmyslně v nočních hodinách s cílem uniknout dohledu úřadů". Televize poskytla své materiály policii a státnímu zastupitelství.

Polsko produkuje asi 560 tisíc tun hovězího masa ročně, přičemž 85 procent vyváží právě do zemí Evropské unie.