Do případu je zapletena široká škála velmi bohatých a vlivných lidí, od hollywoodských herců, manažerů kasin v Las Vegas až po newyorské finančníky. "Peníze, které v tom všem figurovaly, byly obrovské, což činí tento skandál největším v historii univerzit," uvádí CNN. Rozsáhlý případ zahrnoval zatčení v šesti státech USA.

"Někteří zaplatili od 200 tisíc dolarů (přes 4,5 milionu korun) do 6,5 milionu dolarů (téměř 148 milionů korun), aby zaručili přijetí svého dítěte na prestižní uverzitu," uvedl zvláštní vyšetřovatel FBI Joseph Bonavolonta. V kauze figurují například Yaleova univerzita, Stanfordova univerzita nebo Georgetownská univerzita. Podle agentury AP se však školy samotné na podvádení nepodílely. "Yale byl obětí trestného činu spáchaného bývalým trenérem, který na univerzitě již nepracuje," uvedla jedna z nejprestižnějších univerzit světa. "Korupce, která se stala, je urážkou hluboce zakořeněných hodnot naší univerzity - inkluze a spravedlnosti," dodal zástupce univerzity.

