Krupobití i nálety hmyzu. Úroda ovoce je mizerná, nejhůř dopadly rané švestky

/FOTOGALERIE / „Jedna kroupa, druhá kroupa a tady máme píchanec od vosy,“ ukazuje Jaroslav Mačkal následky krupobití z 1. července na plodu české zimní odrůdy jabloní Šampion. Vedlejší jablko vypadá podobně, další už pohltila hniloba. „A to vidíme přeživší jablka, které kroupy nesrazily na zem,“ bere do ruky další nevzhledný plod vedoucí vilémovských sadů Zemědělského družstva Senice na Hané. Tak mizernou úrodu nepamatuje, a to je v sadech přes 30 let.

Sklizeň v sadech ve Vilémově 2019. Tak špatná úroda ovoce jako letos tam ještě nebyla. Co nepobily kroupy, to během července a srpna zlikvidovaly vosy | Foto: Deník / Daniela Tauberová