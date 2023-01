Zavřít musel i areál Peklák v České Třebové. „V první polovině prosince jsme vzhledem k dobré předpovědi vyrobili velké množství sněhu, které nám obvykle stačí na celou lyžařskou sezónu. Provoz jsme zahájili 20. prosince. Od 23. prosince se podmínky začaly rapidně zhoršovat, od 31. prosince jsme pro vytrvalé deště a podmáčený terén přerušili provoz s tím, že jsme doufali, že během pár dní se počasí otočí, vyspravíme svahy a pojedeme dál,“ vysvětlil správce areálu Zdeněk Vávra.

Stala se ale úplně opačná situace a deštivé počasí spolu s jarními teplotami v Pekláku zlikvidovalo zásoby sněhu. Aktuálně prý mají přibližně 80 procent vyrobeného sněhu pryč. Návštěvnost byla nízká, hlavním důvodem bylo podle správce špatné počasí. „Každým dnem, kdy trvá toto jarní počasí, se zmenšuje pravděpodobnost, že se nám ještě podaří sezónu nastartovat,“ posteskl si Vávra.

Dolní Morava má lákadel víc

Lidé v resortu na Dolní Moravě ale mohou stále využívat většinu dostupných atrakcí. Je zde přibližně 50 centimetrů sněhu. Sníh na sjezdovkách udrželi a v horních oblastech areálu mohli také na chvíli spustit zasněžování, především tedy k večeru, když teplota klesla pod bod mrazu. Lyžuje se zhruba na 90 procentech sjezdovek a podle mluvčího resortu Tomáše Drápala si na nedostatek lidí stěžovat nemohou. „Počet návštěvníků neklesl, naopak je o něco vyšší, protože nejsme vyhledávaní jen kvůli lyžování, ale také díky mostu, věži a bobové dráze,“ vysvětlil Drápal.

V areálu podle něj nejsou jen lyžaři. „Je to tak 50 na 50, co se druhu návštěvníků týče. Most je velký tahák, když není tolik sněhu,“ dodal mluvčí. V resortu šli návštěvníkům naproti také cenovou politikou. „Spustili jsme pohyblivé ceny. Různé ceny skipasů pro děti a dospělé v různých dnech, jsou dny za 690 korun a jsou dny za 800 korun pro dospělé, děti pak za 500 korun,“ řekl Drápal a dodal, že tímto krokem míří především na dny z kraje týdne, kdy je návštěvnost o něco menší.

Jenom polovina areálu

Areál v Hlinsku má zatím zásoby sněhu z předvánočního období. Je tu přibližně 40 centimetrů sněhu. Od té doby už podmínky pro výrobu technického sněhu nebyly. „Díky tomu, že se o stávající sníh co nejlépe staráme, můžeme fungovat. Upravujeme rolbou, občas taky přijde na řadu lopata a lidské ruce,” popsal předseda spolku Ski klub Hlinsko Robert Vokáč.

Lyžaři zde ale jezdí jenom v polovině areálu, na modré sjezdovce a přiléhajícím vleku. V provozu je také dětský vlek. Úbytek lidí zde pociťují, ale podle předsedy drží provoz především kvůli školním a předškolním dětem z Pardubicka a Chrudimska, které sem jezdí každý den dopoledne i odpoledne na kurzy.

Petr Toman, mluvčí Horského resortu Buková hora, kde je pouhých 30 centimetrů mokrého sněhu, si na aktuální sezónu postěžoval. „Vše se prodražuje. Ceny energií jsou enormní a faktury za elektřinu jsou v milionech,“ řekl Toman a dodal, že tržby tomu vůbec neodpovídají. Vlivem počasí je v resortu návštěvnost poloviční než obvykle. „Každou sezónu jsou výkyvy, ale letošní obleva je nezvykle dlouhá. Všichni vyhlížíme zimu,“ řekl mluvčí.

Podle meteorologa Michala Žáka to zatím na pořádnou zimní sezónu nevypadá. „Na horách by mělo občas zasněžit. Do neděle by mohlo napadnout 10 až 25 centimetrů sněhu, v polohách pod dvanácti sty metry ale část z toho roztaje. Nejvyšší denní teploty na horách totiž budou šplhat většinou slabě nad nulu, mráz tak bude jen v nejvyšších horských polohách,“ řekl.