Větší zodpovědnost za vývoj. Škoda investuje do převodovek

/FOTOGALERIE/ Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. Dnes uvedl, že je připraven jít i do více debat než jedné, tři by už ale podle něj diváky nudily.