Automobilka Škoda Auto plánuje s ohledem na své budoucí investice ročně uspořit 500 milionů eur (12,9 miliardy Kč). Hospodářským novinám (HN) to řekl šéf automobilky Bernhard Maier. Šetřit se bude kvůli plánům na výrobu elektromobilů, snižování emisí u aut i vývoji na trhu. Propouštění v českých závodech se ale nechystá.

S úsporami už automobilka začala, citují dnešní HN Maiera. "S ohledem na velké investice, které nás čekají, se bude muset šetřit skutečně hodně. V příštím roce chceme ve firmě uspořit každý následující rok 500 milionů eur, v přepočtu 13 miliard korun," uvedl šéf Škody Auto.

Firma chce šetřit na veškerých nákladech i svém provozu, protože náklady se jí mezi lety 2016 a 2017 zvýšily o 59 miliard na 385 miliard korun. "Kompletně analyzujeme vše. Musí se i zefektivnit nabídka. Zaměřujeme se na každou korunu v oblastech vývoje i ve všech fázích výroby," řekl Maier.

Osekávání nabídky napříč všemi modely aut pro HN potvrdil šéf českého zastoupení Škody Auto Luboš Vlček. "Důsledně se zaměříme na to, které modelové varianty jsou prodávané a které ne. A ty z nabídky stáhneme, jejich vývoj a výroba stojí velké peníze, které se pak nevrátí," řekl deníku.

Měření emisí

Automobilka letos investovala do nového způsobu měření emisí v reálném provozu, jehož pravidla platí od září. Za elektrifikaci své modelové řady utratí Škoda Auto do roku 2022 dvě miliardy eur (51,6 miliardy Kč). Nejčernější scénář, který má firma vypracovaný, uvažuje o propadu zisku v roce 2020 až o půl miliardy eur. V plánu je také výstavba nové továrny. "Musíme rozhodnout o místě do tří měsíců," řekl Maier.

Automobilce Škoda Auto letos zatím rostou tržby i prodej, který podle očekávání překoná rekord z roku 2017. Provozní zisk za letošní první tři čtvrtletí ale klesl o 10,2 procenta na 1,1 miliardy eur. Podle automobilky za tím jsou nepříznivý vývoj směnných kurzů a vyšší náklady na nové produkty.