Jak se tato nemoc projevuje na chodu firmy?

Situace rozhodně není růžová. Jsme znepokojeni aktuálním stavem v ČR, především s ohledem na počet nově infikovaných. Zůstáváme velmi opatrní a musíme vše kompetentně zvládnout. Od samého začátku pandemie jsme udělali celou řadu opatření, která fungovala velmi dobře, ale aktuální vývoj stále není uspokojivý. Musíme doufat, že s očkováním se situace zásadně zlepší. Do té doby budeme samozřejmě pokračovat s intenzivním testováním.

Znamená covid odklad pro nové modely a zpoždění dodávek objednaných vozů zákazníkům?

Intenzivně pracujeme na tom, aby se třeba příchod Enyaqu nebo nové Fabie nezdržel. Ovšem mnohé bude v tomto ohledu také záviset na našich dodavatelích. Zatím to zvládáme, ale další tvrdý lockdown by nám určitě nepomohl.

Jak se loňská a letošní situace projevila na hospodaření firmy, na výsledku za rok 2020?

Rok 2020 byl opravdu mimořádně náročný. Zasáhla nás v něm první vlna koronaviru a došlo také k zastavení výroby na 39 dnů, což se samozřejmě naplno promítlo do našich výsledků. Nicméně máme dobré vytížení našich továren, ty běží na maximální kapacitu. Díky tomu jsme vinou lockdownu ztracený objem dokázali alespoň rámcově dohnat.

Sedmým rokem v řadě se podařilo překročit hranici milionu dodaných vozů a náš tržní podíl jsme například na náročném západoevropském trhu ještě navýšili na 5,4 %. Navzdory tomu, že se nám propadl obrat, jsme dosáhli velmi dobrého hospodářského výsledku 756 miliónů eur, což odpovídá 4,4 % ziskové marže. To je skvělý výsledek, který svědčí o tom, že lidé v naší firmě dokázali odvést skvělou práci i v době, kdy byla zavřená továrna a dealerství nemohla naplno fungovat.

Nepoklesl vinou horšící se ekonomické situace zájem zákazníků?

Právě naopak, evidujeme velmi vysoké počty příchozích objednávek. Samozřejmě se také musíme snažit tyto zákazníky co nejlépe a nejrychleji obsloužit. Výroba jede v porovnání s dobou před covidem o něco pomaleji i kvůli bezpečnostním a hygienickým opatřením. Zavedli jsme ve spolupráci s odbory přes 80 konkrétních kroků proti šíření viru v našich prostorech včetně hygienických přestávek. Bezpečnost našich lidí je vždy na prvním místě.

Takže nebude nutné přistoupit ke snížení počtu zaměstnanců?

Určitě neplánujeme propouštění zaměstnanců, snažíme se zajistit dobrou budoucnost pro všechny naše kolegy. Letos budeme schopni stav personálu v administrativě snížit o 2 % díky vývoji demografické křivky a přirozené fluktuaci. Našim cílem je toho dosáhnout bez výpovědí z organizačních důvodů. Všechny kroky a všechna opatření budeme projednávat v těsné a partnerské spolupráci s naším sociálním partnerem – Odbory KOVO.

Kdy nabídne Škoda širší portfolio plně elektrických vozů - zatím jsou oznámeny jen dvě verze Enyaqu.

Je naprosto jasné, že po schválení Zelené dohody pro Evropu se bude všechno ještě mnohem rychleji ubírat směrem k elektromobilitě. My to považujeme za správný krok i proto, že nám to v automobilovém průmyslu usnadňuje plánování. Díky hybridním modelům Octavia iV a Superb iV a elektromobilu Enyaq iV máme solidní výchozí pozici. To ale nebude v dlouhodobějším horizontu stačit. Intenzivně pracujeme na tom, abychom nabídli elektromobily velikostí pod modelem Enyaq iV. Do poloviny této dekády nabídneme nejméně jeden takový model, později si dokážu další elektromobil přibližně ve formátu Octavie.

Nenarazíte ale opět na výrobní limity. Například i vinou nedostatku trakčních baterií pro tento vůz?

Dostupnost baterií je samozřejmě jedním z klíčových faktorů i s tím, jak rychle bude elektromobilita postupovat. Důležité je, aby na to byl připraven celý dodavatelský řetězec. My jsme teď byli dlouhou dobu nastaveni na výrobu aut se spalovacími motory. Máme velké továrny, ale budeme muset stavět i takzvané gigatovárny pro produkci baterií.

V krátkodobém horizontu máme produkci elektromobilů zajištěnou . Když si ale uvědomíte potřebu, kterou podnítí Zelená dohoda pro Evropu, tak budeme potřebovat vytvořit zcela nové výrobní kapacity na baterie. Jen tak budeme schopni v nejbližších letech schopni poptávku pokrýt. A mne osobně by velmi potěšilo, když by se nám podařilo takovou gigatovárnu postavit právě v České republice.

V jakém horizontu by se tyto plány mohly realizovat?

Zvažujeme všechny projekty a možnosti ke spolupráci, které mohou podpořit naši vizi elektromobility. Bližší informace o projektu gigatovárny ale v této chvíli nebudeme uvádět.

Jakým způsobem chce Škoda docílit silnou konkurenční nabídku vůči vozům korejských či francouzských značek?

Ano, našimi hlavními konkurenty jsou hlavně Korejci a Francouzi. V některých zemích bychom se jim opravdu měli umět postavit lépe. Konkrétně třeba v jižní Evropě. Dříve jsme to nedělali například i proto, že nám chyběly výrobní kapacity. Ty byly vytížené třeba až na 118 procent. To se od roku 2023 změní - budeme totiž vyrábět Superb v Bratislavě a tím si uvolníme kapacitu v našem závodě v Kvasinách. Potom budeme schopni vyrábět větší objemy vozů i pro trhy, kde dnes vidíme prostor pro růst.

Jak to bude konkrétně? Bude ještě menší a levnější model než Fabia?

Nechystáme žádné nové modely, které by byly pod úrovní Fabie. Konkrétním krokem pro větší konkurenceschopnost ve vstupním segmentu je například vytvoření nové výbavové varianty Fabie s důkladnou kalkulací výrobních nákladů a navýšením výrobní kapacity.

Vždy začínáme s určitou instalovanou kapacitou a pak se ji snažíme ještě navýšit. Také si určíme priority mezi jednotlivými zeměmi. Naši spolupracovníci se tohoto úkolu dobře chopili a pracují na optimalizaci materiálových a výrobních nákladů. Například zmíněná vstupní verze Fabie by se mohla začít vyrábět už někdy v polovině příštího roku.

Fabii jste porovnání s předchůdcem poměrně o hodně zvětšili. To byl záměr k upoutání další části zákazníků?

Myslím si, že Fabia má na to, aby propojila zákazníky ze dvou velikostních tříd. Fabia bude dobré auto pro ty, kteří chtějí buď koupit o něco větší auto, než jaké měli dosud, nebo naopak hodlají přejít do nižšího segmentu z nižší střední třídy.

Jakou modelovou nabídku bude mít v dohledné budoucnosti Škoda v regionech, za něž je v koncernu VW zodpovědná - tedy v severní Africe, Indii a Rusku?

Začínáme zcela novým Kushaqem pro Indii. Je to opravdu velmi důležitý model, připravený na míru pro indický trh a myslím, že má velký potenciál i pro export na další trhy. Stejné by to mělo být i v případě dalšího vozu, který v Indii připravujeme. Pro severní Afriku tak budeme chtít nejen Kushaq, ale také třeba Rapid a možná i Karoq. Pro tento region připadají do úvahy vozy z naší stávající nabídky a nemusíme nutně vyvíjet nějaká další auta.

Jakým způsobem chce Škoda změnit současný klesající trend prodejů v Číně. A co je příčinou současné nelichotivé situace?

Čína je pro nás nadále největším samostatným trhem, ale máte pravdu, aktuálně tam řešíme pokles prodeje. Jedním z faktorů je mimořádně konkurenční prostředí, Číňané mají nyní nové hráče na trhu. Současně se mění trh směrem k o něco luxusnějším vozům. Nás se tyto trendy pochopitelně také dotkly.

Nicméně, máme dobrý plán, jak situaci řešit. Před několika dny jsme v Číně představili novou Octavii PRO a jsem přesvědčen o tom, že s našimi modely jsme schopni opět úspěšně a naplno zabodovat. S novým členem představenstva ŠKODA AUTO pro prodej a marketing Martinem Jahnem situaci v Číně intenzivně řešíme. Čínu velmi dobře zná ze svého předchozího profesního působení a jsem přesvědčený, že i díky němu se dokážeme v brzké době dostat zpět k růstu.

Elektromobilita a Škoda jsou tedy jasné spojení. A co další alternativní pohony?

Vodík není řešení pro střednědobý horizont, alespoň ne pro náš segment. V této dekádě určitě žádnou vodíkovou Škodu neuvidíte. Kromě elektřiny se nadále budeme věnovat CNG, protože nabízí nízké hodnoty emisí a je ekonomicky výhodný pro uživatele. V tomto směru jsem dokonce přesvědčen, že by se auta na CNG mohla uplatnit také na trzích, které jsou zatím teprve na samém počátku cesty k elektrifikaci.

Kupříkladu v severní Africe, kde jsou k dispozici velké zásoby zemního plynu, zatím často nevyužívané. Umím si představit, že bychom právě na takových trzích nabídli například Karoq s pohonem na CNG.