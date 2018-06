Škoda Transportation vyrábí pro sousedy, Německu dodá tramvaje za sedm miliard

Společnost Škoda Transportation zvítězila podle tiskové zprávy společnosti v tendru na dodávku moderních tramvají, které využije německý dopravní podnik Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Celkem osmdesát tramvají bude provozováno na tratích mezi městy Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg.

Škoda Transportation bude dodávat tramvaje do Německa. Ilustrační foto.Foto: ČTK/PA/Aaron Chown

Součástí kontraktu je rovněž opce na dalších 34 vozidel. Celková hodnota základní dodávky bude dosahovat téměř 7 miliard korun.



Zpráva dála uvádí, že pro skupinu Škoda Transportation se jedná o největší exportní tramvajovou zakázku v její historii. "Jak z finančního, tak především z výrobního hlediska. Rovněž se ukazuje, že se vyplácí naše strategie orientovat se i na západní trhy.

Už v letošním roce dodáme mimo jiné první tramvaje do německého města Chemnitz. Unikátní na projektu pro RNV je, že tramvaje budou propojovat tři spolkové země našeho západního souseda,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti Petr Brzezina.



Skupina také prozrazuje, že vozidla budou provozována ve třech spolkových státech Německa. Jedná se o Bádensko-Württembersko, Hesensko a Porýní-Falc. Soutěž na tramvaje byla vypsána už v březnu 2017, přičemž se jí zúčastnili významní světoví výrobci kolejových vozidel. První vozidla budou nasazena do provozu začátkem roku 2021.

„Jsem rád, že Škodovka opět uspěla na pro nás důležitém německém trhu. Tramvaje pro německého zákazníka vychází z typové rodiny tramvají ForCity Smart, které vyrábíme v našem finském závodu Transtech. V současnosti dodáváme tyto stroje do Helsinek a brzy do Tampere. Klíčem k úspěchu byly vynikající reference, zkušenosti z provozu v Helsinkách a navržené inovace pro RNV.



Do projektu budou zapojeni techničtí experti napříč celou skupinou Škoda Transportation. Vítězstvím v tomto tendru dokazujeme, že Škodovka může uspět i vedle největších světových výrobců městských kolejových vozidel,“ doplňuje Zdeněk Majer, viceprezident skupiny a předseda představenstva Transtech Oy a dodává: „Nejdelší ze třech typů tramvají, které budeme dodávat, bude mít téměř šedesát metrů. Jedná se tedy o nejdelší tramvaj na světě.“

Zásadní krok k udržení kvality dopravy

Projekt Rhein-Neckar-Tram 2020, na kterém spolupracujeme se společností Škoda Transportation, znamená zásadní krok k zajištění budoucí udržitelnosti kvality veřejné dopravy v našem regionu, uvádí ve zprávě Martin in der Beek, technický ředitel společnosti RNV. "K tomu, abychom zajistili vysokou kvalitu života v našich městech, je nutné mít především efektivní a komfortní veřejnou dopravu, kterou zajistí silná flotila nových vozidel,“ dodává.

Škoda Transportation je podle zprávy partner, který má ve svém portfoliu produkt, jenž je inovativní a jeho vývoj byl už úspěšně dokončen. "Tramvaje, které uvedeme do provozu, budou sloužit následující generaci cestujících. K tomu potřebujeme vozidlo, které není pouze pohodlné, ale také spolehlivé a efektivní,“ dodává Christian Volz, ředitel společnosti RNV.



Skupina prý dodá tři délky tramvají stejného technického provedení – tříčlánkové, čtyřčlánkové a šestičlánkové. Plzeňská firma pro německý trh vyrobí zhruba 31 kusů třicetimetrových vozů, 37 vozidel čtyřicetimetrových a dvanáct šedesátimetrových tramvají.

Jedná se o obousměrné nízkopodlažní tramvaje s otočnými podvozky a rozchodem 1000 mm. Vozidla budou vybavena nejmodernějšími informačními systémy, kamerami a mnoha dalšími inovacemi. Maximální provozní rychlost vozidel bude 80 km/h. Vozidla rovněž poskytnou bezbariérový přístup pro cestující na vozíčku a dětské kočárky.

