Škoda vyrobí pro Plzeň tramvaje za miliardu. Nikdo jiný se o zakázku nepřihlásil

V Brně se rýsuje koalice vítězného hnutí ANO s ČSSD, KDU-ČSL a ODS. Po druhém kole jednání to v pondělí večer oznámili lídři všech čtyř stran, kteří nepředpokládají, že by k jednání přizvali někoho dalšího. Koalice těchto stran by v zastupitelstvu měla 45 mandátů z 55 členů.