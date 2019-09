Postupně budou vozy z této dodávky nahrazovat stárnoucí automobily používané uniformovanými policisty pro přímý výkon služby, z nichž některé mají podle slov policejního prezidenta Jana Švejdara najeto i přes 400 tisíc kilometrů. Což se projevuje v nákladech na údržbu – a někdy i na schopnosti vyjet.

Po pátečním podpisu smlouvy v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) představil v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy ministerstva vnitra v Praze prototypy novinek. Auta se mírně liší podle budoucího využití – například uspořádáním zavazadlového prostoru; část vozů bude mít dokonce nepřehlédnutelný rám před nárazníkem, jehož posláním je chránit posádku v případě nárazu. Auta také mají výraznější majáky.

Nákupy budou pokračovat

Škodovka se do výběrového řízení přihlásila jako jediný dodavatel. Původně byla vypsána ještě mnohem větší zakázka – pro období do roku 2021 za dvě a čtvrt miliardy korun – tu však zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli údajně diskriminačním podmínkám stanovením takových omezení a limitů, jimž prý odpovídá právě produkce mladoboleslavské automobilky. To ministerstvo odmítá a brání se správní žalobou. Spor, v němž obě strany trvají na své pravdě, zatím není uzavřen.

Ministr Hamáček slibuje, že ještě letos budou nákupy pokračovat; má jít o auta jak v policejním provedení, tak v civilní verzi. Ministerstvo se však chystá pořizovat nové vozy nejen pro policisty, ale i pro hasiče. Výběrová řízení se chystají či běží; na 500 vozidel v civilním provedení, která mají být poskytnuta v rámci operativního leasingu, je již uzavřena rámcová dohoda se společností ŠkoFin, uvedla Hana Rubášová z policejního prezidia. „Jedná se o pilotní projekt, který ukáže možnosti využívání tohoto institutu,“ poznamenala.

Policie však při získávání nových aut nesází jen na škodovky. Bylo také pořízeno 40 vozidel Ford Ranger pro služební kynology, na cestě je 50 vozů Volkswagen Transporter T6 pro pořádkovou policii a 32 mikrobusů VW T6 pro dopraváky; 45 VW Crafter má zase sloužit k eskortám osob.

„Na krajská ředitelství bude také rozděleno 79 nákladních skříňových automobilů do 3,5 t, 130 elektromobilů Hyundai Ioniq a 270 mikrobusů. Pyrotechnické službě jsou zajištěna dvě nákladní skříňová vozidla do 5,2 t a jeden kus do 3,5 t. Útvar rychlého nasazení obdržel balisticky upravené speciální vozidlo T-Kat 4x4,“ připomněla dále Rubášová s odkazem na pancéřovaný vůz stavěný Tatrou Defence Industrial přidělený protiteroristické jednotce.

A nelze zapomenout ani na 40 motocyklů BMW R1250 v policejním provedení předaných dopravákům. Obměna autoparku má pokračovat i v následujících letech. A platí to i pro policejní motorky.

Příklady úprav služebních octavií



- Vozidla určená pro dopravní policii: úložný prostor přizpůsobený například pro umístění laserového měřiče rychlosti, platebního terminálu, automatizovaného externího defibrilátoru, zastavovacích pásů a dalšího vybavení; nechybí ani pracovní deska, která může sloužit pro případnou administrativu.



- Vozidla určená pro prvosledové hlídky: na první pohled je viditelný ochranný rám; mají ale třeba i schránku pro bezpečné uložení samopalů a prostor pro další speciální vybavení (trauma bag se zdravotnickým vybavením, neprůstřelné vesty, zastavovací pás a podobně).



Zdroj: Policejní prezidium ČR