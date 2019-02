Česká vláda pro rok 2020 ztrojnásobí částku v dotačním programu ministerstva školství na obědy zdarma pro děti z chudých rodin až na 100 milionů korun. Po dnešním jednání koaliční rady to řekla první místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Na bezplatné školní stravování by tak podle ní nově mělo dosáhnout až 25 tisíc potřebných dětí namísto současných osmi tisíc. Obědy zdarma pro každého školáka tak příští rok nebudou.

Dotační program ministerstva školství funguje od roku 2015. „Neznamená byrokracii pro školy, nežene školy ani rodiče na úřad práce pro nějaké potvrzení,“ řekla Valachová. Také podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je posílení programu nejlepší cestou, jež nepředstavuje vyšší administrativní náročnost.

Posouzení životních poměrů konkrétních rodin a dětí je podle Valachové na řediteli školy, který může flexibilně reagovat. „Nedochází ke stigmatizaci dětí. Nedochází k tomu, že bychom se dívali na děti skrze peněženky rodičů nebo skrze sociální systém,“ doplnila.

Místopředsedkyně poslanců ČSSD zároveň uvedla, že zmíněný program necílí na mateřské školy. Nadále však bude pro ně pokračovat podpora z evropských peněz z programu ministerstva práce a sociálních věcí.

„Tu máme zajištěnou do roku 2020. Potom se z hlediska hospodárnosti budeme dívat na to, co vyjednáme z evropských peněz v roce 2021, co bude pokračovat z národních zdrojů, jestli například u mateřských škol přeci jen školní stravování nezahrneme do něčeho, na co se mohou rodiče spolehnout, že stát jako službu zajistí. Ale to je otázka až na rok 2021 a dále,“ řekla Valachová.

Obědy zdarma zatím nebudou

Od roku 2021 chce koalice oba programy vnímat jako celek a nastavit dotační systém na jednu linii spolupráce mezi ministerstvy školství a práce. „Samozřejmě se nebráníme debatě a bude záležet na kondici rozpočtu v letech 2021 a 2022, co dokážeme rodičům jako službu směrem k dětem zajistit,“ uzavřela Valachová.

Vládní koalice tak minimálně pro příští rok nebude prosazovat zavedení obědů do škol zdarma. Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol původně navrhla ČSSD. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak přišel s tím, že by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stálo by to na rok asi 1,7 miliardy.