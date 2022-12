„O službu je poměrně zájem, jsou to desítky obědů denně. Nejčastěji kolem 40. Máme na to kapacitu, byla po tom poptávka, dohodli jsme se proto s radnicí, že nabídneme stravování za dobrou cenu i veřejnosti,“ popisuje vznik nápadu vedoucí školní jídelny v Postoloprtech Slavomíra Slobodníková.

Oběd za přijatelné ceny? Lepší než v restauraci, chválí lidé jídlo ze škol

V Postoloprtech dostanou strávníci polévku, mají pak na výběr ze tří jídel, jedno je vždy bezlepkové. Celé menu stojí 70 korun, bezlepkové 85 korun. Službu využívají hlavně senioři, ale také lidé například pracující na směny nebo ti, kteří si mohou pravidelně obědy vyzvedávat. „Jsem sám a vařit se mi nechce. A ani to moc neumím. A takhle i ušetřím. Je to opravdu dobrá cena,“ nese si v „kastrůlcích“ oběd starší muž.

„Jídlo si vždy objednám dopředu, dělám na směny, tak vím, kdy mám volno. Vždycky se projdu a oběd si vyzvednu. Vaří opravdu dobře, je to super služba,“ pochvaluje si postoloprtskou školní jídelnu Jiří Šimůnek. Oproti stravování v restauraci či klasické jídelně denně ušetří desítky korun.

Objednávka den dopředu

Zájemcům nevadí ani to, že ve školních jídelnách si musí jídlo objednávat minimálně jeden den dopředu, koupit si ho přímo nelze. Většinou si ho strávníci také odnášejí v jídlonosičích domů nebo do zaměstnání.

V Podbořanech jídelny u základních škol obědy pro veřejnost nevaří, nabízí je ale jídelna tamní střední odborné školy. Na jejich výrobě se tam navíc podílejí žáci školy, kteří si v jídelně plní praxi. Jídlo tam včetně polévky stojí 75 korun. „Zájem roste. Aktuálně je to přibližně 30 obědů denně pro veřejnost,“ uvádí vedoucí jídelny Kateřina Bartušková. Levné jídlo mohou školní jídelny nabízet proto, že si neúčtují obchodní marži. Nemusí na jídle vydělávat. Lidé tak platí pouze za suroviny a částečně za provozní režii. Obědy přitom musí splňovat přísné standardy určené ministerstvem školství.

Oběd ve školní jídelně. Ilustrační snímekZdroj: DENÍK/Dalibor Krutiš

V Žatci nemůže veřejnost chodit do školních jídelen u základních škol, žádná z nich službu nenabízí. V žádné se o tom ani neuvažuje. A proč? Někde proto, že se tato doplňková činnost prý nevyplatí, většinou ale z kapacitních důvodů. „Máme plno, nemáme už kapacitu. Vaříme pro tři školy, už by to bylo moc,“ vysvětluje vedoucí jídelny u ZŠ Komenského alej Zdeňka Paučulová. „Na navýšení obědů nemáme už personál. Takže z kapacitních důvodů, “ doplňuje ji vedoucí jídelny u ZŠ Jižní v Žatci Drahomíra Fajtová.

Ceny obědů rostou: Kde se v ČR zdražuje nejvíc, kde si lidé zatím připlatí méně

I v Žatci ale levnější jídlo „ze školy“ najdete. Nabízí ho Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD na Hošťálkově náměstí. Polévku tam mají za 25 korun, každý den je pak na výběr ze dvou hlavních jídel za 89 korun. Nejde o klasickou jídelnu, v zařízení se ale tamní žáci učí vařit a obsluhovat zákazníky pod odborným dohledem svých učitelů.

„Zájemci si jídlo objednají den dopředu, mají to i s obsluhou. Zájem se zvyšuje, chodí desítky lidí,“ přibližuje ředitelka školy Stanislava Sajdlová. „Nevyděláváme na tom, je to oboustranně výhodné. Lidé mají možnost se levněji najíst, pro nás je dobré, že žáci dostávají praxi, učí se, vaří a obsluhují v rámci odborného výcviku, zdokonalují se. Čím více jídel udělají, čím více praxe, tím lépe,“ dodává.

Zájem roste

V Lounech vaří pro veřejnost jídelna při Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Františka Fajtla. Oběd tam stojí 85 korun. Z pěti základních škol může veřejnost chodit pro obědy do jedné. V jídelně ZŠ Přemyslovců se najíte za 80 korun. Zájem o tuto službu se tam také zvyšuje.