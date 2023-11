Jednání s odbory selhala. Stávka škol je jistá, přiznal ministr Bek

Už v úterý se sešel po jednání koalice i se zástupci odborů. Podle něj však schůzka dopadla bez zásadního výsledku. S argumenty odborářů nesouhlasí. „Rozpočet školství roste, a to o osm miliard korun. I přes vládní úspory,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík před pár dny prohlásil, že podle výpočtu odborů chybí v resortním rozpočtu necelých osm miliard korun. Podle Beka není pravda, že stát sníží počet financovaných úvazkových hodin. „Takové tvrzení je lež,“ uvedl.

Do Dne protestů se zapojí odboráři napříč odvětvími po celém Česku:

Dodal, že ze 75 tisíc úvazků učitelů v základních školách se 600 úvazků vezme školám, které v současnosti využívají kapacit nejvíc. „V takovém případě ubyde více než jeden úvazek jen asi na stovce škol,“ tvrdí. Podle něj tak nemůže být řeč o poškození školství.

Kolik škol se zapojí do stávky?



Do pondělní školské stávky se v různé míře zapojí více než polovina základních a středních škol v Česku. Některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. ČTK to řekla mluvčí školských odborů Jana Kašparová.