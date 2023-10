Školské odbory mluví o možné stávce kvůli podle nich nedostatečnému rozpočtu na regionální školství na příští rok. Jde zejména o výdělky nepedagogických pracovníků. Místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová novinářům řekla, že svaz vyzval k aktivizaci stávkových výborů, podrobnosti k případné stávce zatím ale známy nejsou.

Učitel. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Opravdu už nastává doba, kdy jsme asi před stávkou,“ uvedla Seidlová. Konkrétní termín ani podobu protestu ale nesdělila. „V současné době připravujeme, jak by ta stávka měla vypadat,“ podotkla.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu na výdaje v příštím roce 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) už dřív řekl, že učitelé by si měli polepšit od ledna v průměru asi o 2500 korun. Průměrný učitelský plat by měl odpovídat 130 procentům průměrné mzdy v celém hospodářství, jak nařizuje zákon. Při výpočtu se bude vycházet z částek roku loňského roku.

„Pedagogická veřejnost nevnímá, že toto je splnění slibů,“ řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Celostátní průměrná mzda byla loni podle aktuálních dat statistického úřadu 40 317 korun. Průměrný plat v regionálním školství činil asi 48 200 Kč.

Menší objem peněz

Školské odbory ale upozorňují na to, že objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků má klesnout o dvě procenta jako v téměř celé státní sféře. Jde například o kuchaře, hospodáře a ekonomy škol a o IT pracovníky. „Nechceme, aby nepedagogickým pracovníkům klesaly platy,“ zdůraznila Seidlová. Při současné podobě návrh rozpočtu toho lze dosáhnout podle odborů jen tím, že ředitelé škol budou muset sáhnout do peněz určených na učitelské platy.

Dobšík se postavil proti dělení školských pracovníků na pedagogy a nepedagogy. „Chtěli bychom, aby se hledalo řešení i pro ně,“ uvedl. Potřeba by bylo podle předáka odborů několik miliard korun navíc, konkrétně zmiňoval čtyři až devět miliard. Objem peněz na regionální školství ale poroste meziročně podle něho pouze o asi 1,3 miliardy korun.

Školské odbory dlouhodobě požadují zvýšení výdělků u nepedagogických profesí o deset procent.