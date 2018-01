Skončí diesely i na vodě? Nizozemci staví první nákladní elektroloď na světě

Nizozemští konstruktéři oznámili stavbu první plně elektrické nákladní lodi. Její elektromotor by mělo pohánět 20 baterií, vejít by se na ní mělo 24 kontejnerů. Plavidlům společnosti Port-Liner, které nebudou vypouštět žádné emise, se přezdívá „Tesla lodě“. Vyplout by měly začátkem léta.

Nákladní loď na elektřinu, první na světě.

Unikátní plavidlo bude mít také autonomní řízení. Posádka však bude z bezpečnostních důvodů přítomná, jelikož bude operovat v nejrušnějších evropských vodách. Zboží by mělo vozit mezi Antverpami, Amsterdamem a Rotterdamem. Informoval o tom list The Guardian s odvoláním na magazín Electrek. V létě by mělo vyplout celkem pět lodí. Každá bude 52 metrů dlouhá a 6,7 metru široká a uveze 24 kontejnerů s rozměrem 20 stop. Celková tonáž lodi bude až 425 tun. Baterie jim měla zajistit 15 hodin provozu. ČTĚTE TAKÉ: Fisker ukázal produkční verzi elektromobilu. Má zvláštní dveře a 782 koní Elektromotor zabere na lodi o 8 procent méně prostoru, než kdyby loď měla dieselový motor. V plánu je také výroba dalších šesti větších lodí. Každá z nich by měla být dlouhá 110 metrů a uvést by měla 270 kontejnerů. S pohonem čtyř baterií by měly vydržet plout 35 hodin bez posádky. EU na jejich stavbu nizozemským konstruktérům přispěla dotaci 7 milionů eur. Výrobci sní o tom, že by mohli sestrojit 500 plavidel ročně. Některé starší lodě by rovněž mohly dostat nový elektromotor. Výrobci prohlašují, že jejich provoz ušetří ročně 18 tun oxidu uhličitého. Podle statistik Eurostatu je 75 procent zboží mezi státy EU převezeno po silnicích, 18,4 procenta po železnici a 6,7 procenta po vodě. ČTĚTE TAKÉ: Výroba Modelu 3 dělá Tesle vrásky. Značku přivedla do největší ztráty v historii ČTĚTE TAKÉ: Šibeniční termín splněn. Tesla dokončila stavbu největší baterie na světě

