„Je možné, že termín prodloužím," řekl Trump o jednání s Čínou. Mezi oběma zeměmi loni vypukla obchodní válka v podobě zvyšování cel. „Pokud to udělám, pokud uvidím, že jsme blízko dohodě či jdeme správným směrem, tak ponechám cla na současné úrovni, nebudu je zvyšovat,“ poznamenal americký prezident.

V prosinci se Washington s Pekingem dohodly na 90denním příměří s tím, že se během této doby budou snažit o vyřešení obchodních sporů a nebudou na sebe uvalovat další cla. Příměří platí do 1. března. „Je to úžasná dohoda,“ řekl Trump krátce po uzavření dohody. „To, co uděláme my, je pozdržení tarifů. Čína se otevře, začne rušit cla. Čína si od nás koupí obrovské množství výrobků.“

O současném obchodním vyjednávání americký prezident prohlásil, že pokračuje velmi dobře, ale že je zároveň velmi složité. Přislíbil, že vznikající dohoda bude skvělá a že Čína bude Spojené státy opět respektovat.

Obchodní válka

Konflikt mezi Spojenými státy a Čínou způsobily nesrovnalosti v obchodních vztazích. Washington viní Peking z nekalého a agresivního obchodu, včetně krádeží obchodních tajemství a přinucení amerických firem k předání technologií výměnou za umožnění vstupu na čínský trh.

Po dobu obchodní války zatížil Trump cly čínský dovoz za 250 miliard dolarů, více než 5,7 bilionu korun. Zatímco pětinu tohoto objemu daní Washington 25 procenty, většina zboží měla doposud stanovenu desetiprocentní sazbu. Ta se však před dosažením dohody měla od 1. ledna příštího roku zvýšit.

Ačkoli Spojené státy opakovaně prohlašují, že se americká ekonomika dokáže s obchodní roztržkou vyrovnat lépe, než čínská, podle agentury AP se Washington dopadů krize obává. Trumpova administrativa v minulosti označila ekonomický růst za hlavní cíl své vlády, přičemž další souboj s Čínou by jeho dosažení výrazně komplikoval.

Británie a Severní Korea

Pokud jde o brexit, tak podle Trumpa nijak nenaruší obchodování s Británií. Prezident je naopak přesvědčen, že hospodářské vztahy se s odchodem Londýna z EU zlepší, neboť obě země zásadním způsobem zvýší svůj obchod. "Z Británie se stane klíčový obchodní partner," řekl Trump.

Na tiskové konferenci se zmínil i o nadcházejícím summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který se 27. a 28. února uskuteční ve vietnamské metropoli Hanoji. Prezident prohlásil, že díky jeho diplomatickému úsilí KLDR zastavila jaderné zkoušky a jedná o likvidaci svého jaderného arzenálu.

Trump řekl, že Pchjongjang, pokud bude opravdu chtít, čeká úspěšná hospodářská budoucnost. Poznamenal, že nyní zbídačená země má díky své skvělé geografické poloze na křižovatce Číny, Ruska a Jižní Koreje všechny předpoklady k prosperitě.