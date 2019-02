Do hospodaření se vrhli po hlavě. Momentálně manželé Medunovi z Kostomlat pod Milešovkou chovají 39 býků a pro jejich domácí hovězí si jezdí lidé ze širokého okolí. Podle dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ) ale skotu v Ústeckém kraji spíše ubývá. Ke konci roku 2018 se zde chovalo celkem 42 tisíc kusů skotu, o necelých 900 kusů méně než v předchozím roce.

Ilustrační foto. | Foto: mediaservis

„Manžel měl představu, co ho čeká. Jeho otec a děda pracovali na statku. Já jsem z města, takže pro mě to bylo všechno nové,“ říká 31letá Petra Medunová. Bývalou „traktorku“, hospodářskou usedlost na návsi v Kostomlatech, koupili před necelými osmi lety a postupně ji renovují. K opraveným chlívům a stodole nedávno přibyla i bourárna masa. „Finance na celý projekt jsme museli řešit úvěrem, jiným způsobem by se nám to nepodařilo realizovat. Ale nelitujeme. Baví nás to a těší nás, že se lidé pro naše maso vracejí,“ dodala Medunová.

VÍCE BÝKŮ NEŽ KRAV