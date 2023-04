Kdo měl u nás loni nejlepší pivo? Podle takřka stovky degustátorů, kteří ochutnávali o víkendu piva při patnáctém ročníku Jarní ceny českých sládků, se v nejprestižnější kategorii českých ležáků stal laureátem tohoto ocenění pražský pivovar Trilobit. Degustátoři měli dost práce, do 15 kategorií se přihlásilo 149 pivovarů se 709 vzorky piv.

Pivo. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Když se řekne trilobit, mnoha lidem se vybaví začátek cesty čtyř hochů za dobrodružstvím v dnes už legendárním díle Karla Zemana Cesta do pravěku. Stejný název však nese i pražský minipivovar, který opanoval patnáctý ročník Jarní ceny českých sládků. Právě jeho pivo si podmanilo nejprestižnější kategorii soutěže – Český světlý ležák.

Na pivu spotřebitelé nešetří. A vratné lahve stále vítězí nad plechovkami

„Na trhu jsme pět let a zatím je to pro nás asi to největší ocenění. Zároveň je to velký závazek do dalších let,“ reagovala spolumajitelka pivovaru Monika Linková. Čím u degustátorů právě toto pivo zabodovalo nejvíce, netuší. „Možná tím, že máme raději piva o něco víc hořká. A to je případ i našeho Trilobitu. Vždy si také dáváme záležet na vysoké kvalitě,“ doplnila Linková.

Druhé místo ve stejné kategorii přiřkli porotci pivovaru Holendr z Valašského Meziříčí. Třetí příčku pak obsadil Podklášterní Pivovar Urban z Třebíče.

Rekordní počet vzorků

V letošním roce hodnotilo piva 94 degustátorů u 15 kategorií piv. Celkem se do klání přihlásilo 149 pivovarů se 709 vzorky piv. Kvalitu i množství všech vzorků ocenil prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich, pod jehož patronací se největší festival minipivovarů v Evropě koná.

Nastínil však i své obavy z budoucnosti.

„I přes nepřízeň osudu, se kterou se náš obor posledních několik let potýká, přihlásily pivovary do soutěže rekordní počet vzorků, poprvé v historii jich bylo přes 700. Je skvělé, že i přes problémy způsobené covidem a zdražováním vstupů pivovary žily a žijí dál. Přesto se ale my všichni, co máme něco společného s pohostinstvím, obáváme toho, jakým způsobem bude upravena daň z přidané hodnoty u čepovaného piva a dalších potravin,“ uvedl Voldřich.

Je libo domácí pivo? Stále více Čechů se pouští do vlastnoručně uvařeného moku

Soutěž je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary. Jejich pivní vzorky jsou zařazeny do 15 kategorií - světlé pivo výčepní, český světlý ležák, polotmavý ležák, tmavý ležák, pšeničné pivo světlé i tmavé, světlá spodně kvašená piva silná, polotmavá spodně kvašená piva silná, tmavá spodně kvašená piva silná, New England IPA – NEIPA, super silná spodně kvašená piva, piva Pale Ale, piva India Pale Ale, kyselá piva, super silná svrchně kvašená piva a piva typu Stout.

Celkové výsledky všech kategorií: