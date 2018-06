Sladké a voňavé. V Kadani rozdávali tipy na marmeládu snů

Informační technologie - Informační technologie Programátor 44 256 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté Oracle vývojář. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 44256 kč, mzda max. 75000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6, kontakt: Sedláčková Vendula, tel.: vendula.sedlackova@airbank.cz, Co u nás budete dělat?, - Vyvíjet core bankovní systém., - Aktivně se účastnit na designu nových částí kódu., - Používat následující technologie: PL/SQL, SQL, PHP, Java, Git, Gerrit., - Spolupracovat s kolegy a šéfem, které práce baví a na jejichž pomoc se můžete spolehnout., - Spolupracovat s dalšími odděleními při vývoji a testování bankovních systémů., Jakého člověka hledáme?, - Máte odhodlání a chuť učit se nové věci, umíte opustit zaběhnuté stereotypy., - Baví vás programování., - Máte alespoň základní praxi v programování PL/SQL., - Znalost PHP a Java výhodou., - Znalost technologií pro sestavování a continuous development (Maven, Jenkins, Nexus) je plus., 1 týden dovolené navíc, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, pružná pracovní doba, odměna za úspěch,. Pracoviště: Air bank a.s., Evropská, č.p. 2690, 160 00 Praha 6. Informace: Vendula Sedláčková, vendula.sedlackova@airbank.cz.