Jejich historie se začala psát v roce 1965 v závodě Zora Olomouc, kde se vyrábí až dosud. Šedesátin se však po generace oblíbené rumové pralinky nedožijí. Společnost Nestlé se totiž rozhodla ukončit jejich výrobu. Pralinky však nejsou jediným pamlskem z dětství, po kterém zůstane v regálech obchodů prázdné místo. Deník připravil přehled cukrovinek, na nichž si už nikdo nepochutná.

Pamatujete si ještě na tyto výrobky, které již nikdy a nikde nekoupíte? | Foto: se svolením Michala Petrova

Jaké dobroty ze svého dětství jste měli nejraději? Hlasujte v anketě pod článkem.

U těch, kteří na konci minulého století vyrůstali v Česku, respektive Československu, to mohl být klasický den. Stáli jste před školou a váš spolužák frajersky držel v ruce cigaretovou žvýkačku. Jen o kus dál se další děti dělily o Vlnky s vidinou, že při víkendové návštěvě babičky před nimi na dekorovaném talíři přistanou sušenky Dukla a děda jim na cestu domů strčí do kapsy kulatou krabičku bonbónů s nápisem Antiperle.

Všechny tyto cukrovinky, které má mnoho lidí spojené s dětstvím, však postupně zmizely z nabídek výrobců. Některé z pamlsků se o svoji existenci „rvaly“ až do konce a možná dodnes myslí na reinkarnaci. Příkladem jsou sušenky Vlnky. Ty z trhu zmizely před dvanácti lety. Jejich fanoušci dokonce založili facebookový profil Vraťte nám naše Vlnky a v roce 2015 vznikla i petice za návrat této sladkosti. Zatím bez úspěchu.

Rumové pralinky se již brzy stanou minulostí:

O Rumové pralinky není v Česku zájem. Jejich výroba brzy skončí

Michal Petrov, duchovní otec oblíbeného seriálu Retro a autor knih Retro ČS 1 až 3 či díla Jeans Story, má pro nostalgii pochopení. Rozumí tomu, že kdykoliv se objeví zpráva o tom, že končí zboží, které lidi provázelo od dětství, setká se to u mnohých s nevolí.

„Přirozeně, že nám to chybí, vepsalo se nám to totiž velmi silně do paměti. Většinu z těch věcí totiž máme spojené s dětstvím. A s tím se většinou pojí i pocit štěstí. A potom, zvláštní sílu má zboží, u kterého fungují ve vzpomínkách nejen zrakové vjemy, ale i chuťové a čichové - zapojuje se do nich víc smyslů. Proto jsou firmy, které sázejí na retromarketing, nejčastěji potravinářské,“ uvedl.

Další cukrovinky, které vzaly za své

Výroba jedné české laskominy se pojí se severem Čech, konkrétně s Lomnicí nad Popelkou. Až do roku 2012 se tam dělaly sušenky Dukla. Zánik oblíbených oplatků odůvodnil jejich výrobce, firma Mondelez, velmi nízkým prodejem. Při nákupu člověk už ani nenarazí na bonbóny v umělohmotném kulatém obalu Antiperle, které vznikly v roce 1960 v pobočce libereckého podniku Lipo v Chotyni. V propadlišti dějin skončily také sušenky Sportka či Vanda.

Pamatujete si ještě na tyto výrobky, které již nikdy a nikde nekoupíte?Zdroj: se svolením Michala Petrova

Z regálů nenávratně také zmizelo cucání z červeno-černého obalu s nápisem Griote Sfinx. Stejně tak si člověk už nepochutná na sladkostech v plechových dózách vyráběných Čokoládovnami Praha, kde modrá plechovka nesla název Zimní a žlutá Letní směs. A v mrazácích také dlouhá léta chybí populární ovocná dřeň Táboráček.

Z Holešova se stala bonbonová velmoc. Podívejte se, jak se tam vyrábějí cukrovinky:

VIDEO: Bon Pari či Hašlerky. Podívejte se, jak se v Holešově vyrábějí cukrovinky

Které cukrovinky by rád do regálů obchodů vrátil Petrov? „Miloval jsem Sýrové TOP oplatky, sušenky Lucie, vanilkové Vafle nebo Kokosovou směs. Rád také vzpomínám na žvýkačky Donald,“ prozradil.

Naopak ještě dnes je možné sehnat bonbóny, které podle legendy milovala i sama císařovna Sisi. Tedy Fialky. České Fialky totiž vycházely z předobrazu tvrdých bonbónů vyráběných z opravdových fialek v tehdejším Rakousku-Uhersku. A když jsme u císařovny, je třeba připomenout i populární Sisinky.