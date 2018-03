Slavnou pivnici v Ostravě-Porubě mají zavřít, hosté brání ji i její pověst

Morava je pojem pro generace nejen porubských pivařů. Od dubna by ovšem měla po půlstoletí skončit, protože vlastník domu vypověděl provozovatelům nájem.

Vysloužilí horníci i hutníci, bývalí bachaři z heřmanické věznice, hráči mariáše a zejména parta kamarádů tvořících podle svých slov bezproblémovou komunitu štamgastů. Ta se semkla na obranu své „základny“, sepsala petici a oroduje i u radnice Poruby.

„Nebyl tady problém, který by řešily pořádkové složky. Za rohem v hospodě se to děje pravidelně a my jsme s nimi házeni do jednoho pytle,“ tvrdí Dalibor Žvák. Ten do Moravy chodíval už jako malý pro knedlík k obědu a posléze u stolu štamgastsů vystřídal svého tátu.

Prostory pivnice patří společnosti Residomo dříve RPG která se rozhodla „využít je jiným způsobem“. „Jsme u nich dlouho, vše fungovalo a my na to chceme navázat. Proč má skončit podnik s takovou historií?“ poznamenává provozovatelka Ivana Hadašová.

Ta považuje klientelu Moravy za slušnou a upozorňuje, že venku se mnohdy pohybují a na parapetech oken pivnice vysedávají osoby zanedbané a nepřizpůsobivé, které si uvnitř však nikdy nic nedávají. „Letěli by jako špinavé prádlo…“ komentují to štamgasti.

Skutečnost, že se do okolí Moravy stahují individua, je podle nich problémem obvodu, potažmo strážníků. „Ti by měli řešit problémy s bezdomovci, kteří tu somrují a schovávají se za deště v pasáži u bývalého kina Dukla. Myslíte, že po rekonstrukci zmizí?“ líčí hosté.

Ti jsou si zároveň dobře vědomi, že pokud se soukromník rozhodl s oblíbenou pivnicí skoncovat, má na to plné právo. „Tato situace by nenastala, kdyby nebyla velká část Poruby prodána Bakalovi,“ uzavírají štamgasti doufající, že nakonec dojde k nějaké dohodě.

Residomo i Poruba: Žádní močící opilci!Residomo vzkazuje prostřednictvím mluvčí Kateřiny Piechowicz, že na revitalizaci okolí pasáže u bývalého kina Dukla se shodli s radnicí Poruby. „Projekt počítá s prostorem pro odpočinek rodin s dětmi a není žádoucí, aby se v okolí pohybovali opilci znečišťující chodníky, jak bývá bohužel jejich zvykem,“ říká Piechowicz s tím, že investovat tady hodlá realitní firma i obvod. V samotné pasáži má vzniknout umělecká Galerie Dukla. „Tato lokalita je jako celek výrazně devalvována dobou, zásahy do památkového prostoru i nevhodným chováním veřejnosti. Dílčí úpravy mají za cíl prostor opravit, prosvětlit, zpřehlednit, ale i zabezpečit, aby bylo možné jej dlouhodobě udržovat kvalitní,“ vysvětluje místostarostka Zuzana Bajgarová. Verdikt, co s Moravou, je podle ní na majiteli objektu.