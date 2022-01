Sleva nebo sáčky zdarma. Města se snaží motivovat občany k třídění odpadu

Dopracovat se k co nejmenším objemům směsného komunálního odpadu. To je cílem snad ve všech městech a obcích nejen na Jindřichohradecku. Radnice se proto své občany snaží různými způsoby motivovat, aby odpadky co nejlépe roztřídili, než je vhodí do černých popelnic.

Místní poplatky spadají pod odbor financí. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Pro letošní rok si proto připravili novinku v Jindřichově Hradci. Podle informací tiskové mluvčí města Elišky Čermákové mají nyní obyvatelé města nad Vajgarem možnost vyzvednout si při platbě poplatku za svoz a likvidaci odpadu speciální sáčky na třídění bioodpadu. „Vzhledem k tomu, že Hradečáci třídí bioodpad opravdu poctivě, snažíme se jim to usnadnit,“ vysvětlila. K malým nádobám na bioodpad určeným pro rodinné či bytové domy se zahradou tak přibývají i hnědé kontejnery na sídlištích. A především právě obyvatelům panelových domů by kompostovatelné sáčky mohly v třídění rostlinných zbytků z kuchyně pomoci. Eliška Čermáková doplnila, že pytlíky jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a jsou tedy plně kompostovatelné. „Doma mohou občané do sáčku shromažďovat například slupky z ovoce a zeleniny a pak celý obsah spolu se sáčkem vyhodit do hnědé nádoby,“ popsala. Ve Strakonicích vznikne prodejna budoucnosti. Nakoupíte v ní nonstop Hradecká novinka inspirovala radnici v Nové Včelnici, kde podle starosty Tomáše Hrubce budou mít občané také brzy možnost třídit s pomocí kompostovatelných sáčků. „Třídění běžných typů odpadu jsme již díky systému bonusů zlepšili a nyní se chceme zaměřit právě na bioodpad,“ uvedl s tím, že cílem je celkové snížení objemu směsného odpadu. Včelnická radnice totiž nabízí svým občanům ještě výraznější motivaci pro správné nakládání s odpadky. Lidé tady mohou získat slevu při placení za svoz odpadu. Poplatek v základní verzi činí 700 korun, ale ti nejlepší třídiči již mají slevu až 70 procent. Jak vysvětlila vedoucí včelnického odboru financí Michaela Hanzlová, záleží právě na tom, kolik lidé vytřídí plastů, papíru a dalších produktů, ale také na celkovém množství směsného odpadu. PŘEHLEDNĚ: Co slíbila vláda. Nižší daně pro rodiny a penze podle počtu dětí V Jindřichově Hradci sice slevy za třídění nejsou, ale výše poplatku se tady od roku 2007 nezměnila. I pro letošní rok zůstává zachovaná cena 500 korun na osobu. To vítá i Dana Lorencová, která má již pro letošní rok platbu uhrazenou. „Jsem ráda, že to takto zůstává. Toho odpadu je ale čím dál víc,“ říká. Vysvětlila, že jako obyvatelka největšího jindřichohradeckého sídliště denně vidí, kolik odpadu se hromadí. Sama se přitom snaží o třídění a i jí tak sáčky na kompostovatelný odpad, které po zaplacení dostala na pokladně městského úřadu, přijdou vhod. Najdou se ale stále i města, kde mají lidé od placení za svoz odpadu úplný klid. V Třeboni tato praxe funguje již několik let a jak informovala vedoucí tamního odboru financí a majetku Alena Baštová, ani letos se žádná změna nekoná. „Celý systém svozu a likvidace odpadu hradí stále město. Novinky tedy nejsou žádné,“ dodala. Přestože místní poplatek za komunální odpad by mohl dosahovat až 1200 korun, většina měst a obcí se jej snaží zachovat na dosavadní výši, která se nejčastěji pohybuje mezi 500 a 700 korunami.

