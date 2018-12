Slevové finty obchodů zabírají, lidé se nechají obelstít. I při půjčkách

/ANKETA/ Začalo to půjčkou dvou stovek. O několik týdnů později už Brňan Adam Sitko půjčil svému kamarádovi tisícovku. Peněz se nedočkal. „Nejdříve se vymlouval na to, že není ve městě, pak na nemocnou matku, na to, že mu ukradli peněženku. Nebo mi řekl, že i jemu dluží lidé peníze a neotravuje je tak jako já jeho,“ popsal mladý muž, který se vidiny o vrácených penězích asi po dvou letech vzdal.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Sitkův případ není jediný. Podle průzkumu, který pro Českou spořitelnu zpracovala agentura Kantar, sedmačtyřicet procent Jihomoravanů nikdy nevidělo své půjčené peníze. Jednadvacet procent odpovídajících také půjčilo peníze lidem, kterým údajně ujel vlak a potřebovali novou jízdenku. Nějakou formu finančního napálení zažily tři čtvrtiny obyvatel jižní Moravy. „K tomu, že je někdo vzal na hůl, se častěji přiznávají mladší lidé. Starší se možná stydí nebo si toho ani nevšimnou,“ okomentoval manažer výzkumu Marek Šubr.



Pro věkovou skupinu nad padesát let je také typické nakupovat zboží ve slevách. V mnoha případech se ale o slevy vůbec nejedná. „Dvě třetiny dotazovaných uvedly, že cena, za kterou si zboží ve slevě pořídili, nebyla nijak výhodnější. Naopak byla standardní nebo dokonce vyšší,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Obchodníci lákají zákazníky na slevy, které jsou často podmíněné například věrnostní kartou nebo počtem kusů. Někdy je to navíc jen předražené zboží. „Před Vánoci je takových případů několik. Osmdesátiprocentní akce křičí na každém rohu, ale to by se obchodníkovi nevyplatilo. Zboží musí být hodně předražené, aby pak na něj mohli udělat takovou slevu. Nebo třeba cenu krátce před akcí prudce zvednou,“ míní Gerta Mazalová z brněnské pobočky Sdružení obrany spotřebitelů.



Mazalová také upozornila na nástrahy on-line nakupování. „Má to výhodu, že si lidé zboží nakoupí v pohodlí domova, ale zároveň si musí uvědomit, že prodejce je anonymní. Pak se může stát, že zboží nedojde nebo přijde ve špatném stavu,“ doplnila.



Podle policistů se zloději přesouvají z ulic právě do prostředí internetu, kde je pachatele mnohdy těžší dopadnout. „Lidé si na to musí dávat pozor a byť je dobírka o několik korun dražší, raději platit až po obdržení balíku,“ apeloval ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.



Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy je problém jak v nízké úrovni finanční gramotnosti, tak ve vysoké míře důvěřivosti. „Lidé například půjčují peníze s vidinou zisku v podobě úroku. Musí si ale uvědomit, že úrok je odměnou za riziko, které mnohdy nechtějí vidět. Postupem času se to ale zlepšuje a Češi jsou obezřetnější. Oproti devadesátým létům si mnohem více dávají pozor a nenechají se napálit. Na druhou stranu ale i obchodníci vymýšlí důmyslnější taktiky,“ podotkl.

O podvedených a častých praktikáchVe výzkumu pro Českou spořitelnu 4 procenta odpovídajících uvedlo, že poskytli peníze někomu, kdo se vydával za jejich vzdáleného příbuzného, přestože jim nebyl.



Hned 40 procent dotazovaných přiznalo, že zboží, které si koupili přes internet a předem ho zaplatili, dorazilo poškozené, v jiné podobě nebo nedorazilo vůbec.



23 procent předem zaplatilo za práci řemeslníkovi, který jim odmítl peníze vrátit, přestože zakázku dodal ve špatné kvalitě.

Nejčastěji při platbě předem naletí muži ve věku 18-29 let.



Pro mladší ženy je typické, že si pořídí něco, co nepotřebují.