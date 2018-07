Slevové karty vlastní většina Čechů. Ale nejraději by měli slevy bez nich

Před měsícem sledovali, jak jejich země zápolí na světovém šampionátu v Rusku, a nyní se snaží zaujmout natolik, aby si jednou pozvánku do seniorského národního týmu vysloužili i oni. V Rosicích na Brněnsku se aktuálně připravuje reprezentace do 23 let ze Saúdské Arábie.