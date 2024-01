Levnější potraviny než v minulém měsíci. To je zásadní poselství z akční nabídky obchodních řetězců, které v lednu publikovaly ve svých slevových letácích. Kupříkladu za máslo nebo bílé pečivo nabízené ve slevových akcích zákazníci zaplatili o pětinu méně než loni v prosinci. „Pouze čtyři ze třinácti zkoumaných položek jsou začátkem roku dražší. Jde však o zdražení v řádu nižších jednotek procent,“ uvedl Jaroslav Staněk ze společnosti Česká distribuční, která je součástí skupiny Vltava Labe Media.

Za některé pečivo nabízené ve slevových akcích zákazníci zaplatili v lednu o pětinu méně než loni v prosinci. | Foto: Deník/Roman Dušek

Levnější nabídka v letácích se týká také brambor. Nyní spotřebitelé za kilogram zaplatí v průměru 17 korun, což je o 21 procent méně než před Vánoci. Pravidelní čtenáři letáků také mohli zaznamenat levnější máslo, oproti prosinci tak lze za kilogram ušetřit 29 korun. Zhruba o desetinu ceny méně zaplatí zákazníci při nákupu vajec, zlevnila i vepřová pečeně anebo jablka. Malé zlevnění ve výši necelé koruny šlo zaznamenat také u bílého jogurtu, polotučného mléka či hladké pšeničné mouky. Průměrná sleva sledovaných položek v letácích činila 27 procent.

Tištěné letáky s informacemi o slevových akcí podle posledního průzkumu společnosti STEM/MARK sledují dvě třetiny Čechů, kteří se z nich dozvědí o výhodných nabídkách obchodníků. „Přestože žijeme v digitální době, Češi stále vnímají tištěný leták jako nejpřehlednější a nejspolehlivější zdroj informací o výhodných nabídkách obchodníků,“ konstatoval Staněk. Vedle přehlednosti a praktičnosti na nich lidé oceňují zejména to, že nemusí nikde uvádět své osobní údaje ani instalovat a aktualizovat různé aplikace.

Lidem, kteří se o svých nákupech podle tištěných letáků obvykle rozhodují, ale hrozí, že o tuto možnost informování o nabídce zboží a jeho cenách přijdou. Představitelé ministerstva životního prostředí totiž plánují zpoplatnit jejich tisk částkou 2500 až 3500 korun za každou tunu. Tiskaři upozorňují, že obchodníci přenesou zvýšené náklady do cen pro zákazníky. A část lidí o slevové letáky přijde zcela.

Citelné zdražování v předchozích letech zamávalo s nakupovacími návyky Čechů:

Zákazníci již nyní na nákupech potravin šetří více než dosud. Potvrzují to i nově zveřejněné údaje statistiků o maloobchodních tržbách za loňský listopad. Zatímco oproti stejnému měsíci roku 2022 za nepotravinářské zboží tržby vzrostly o 1,3 procenta, u potravin naopak o 0,7 procenta klesly. „Češi se zkrátka bojí utrácet v obavě o svou budoucí finanční situaci. Přestože je nezaměstnanost stále nejnižší v Evropské unii, Češi si dopřeji jen to nejnutnější. Jejich nechuť nechat v obchodech při útratách víc peněz posílá maloobchodníky do nelehké situace,“ konstatoval hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila je „děsivé“, že loni zůstaly tuzemské reálné tržby 6,3 procenta pod úrovní z ledna 2020, tedy okamžiku těsně před začátkem koronavirové pandemie a následných krizí. Přitom evropské země jsou v plusu již v průměru o 2,7 procenta. „Situace by se ovšem měla zlepšit po příchodu nového roku, kdy díky poklesu inflace dojde k obnovení meziročního růstu reálných mezd, což by zároveň mělo vylepšit i nadále mrazivou spotřebitelskou náladu,“ dodal Hradil.