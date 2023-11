Ministerstvo chce zpoplatnit recyklaci slevových letáků. Nápad naštval důchodce

V Česku zřejmě není jediný dospělý, který by nedržel v ruce slevový leták. Dvě pětiny z nich si v nich dokonce listují každý týden. Distribuční společnosti ale nyní varují, že letáky mohou čekat těžké časy. Ministerstvo životního prostředí totiž chystá novelu zákona o odpadech, která počítá s jejich zpoplatněním. To by mělo dopad nejen na výrobce, ale třeba i na seniory, pro něž jsou tištěné letáky hlavním informačním kanálem o slevách.