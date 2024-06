Odpůrci chystaného recyklačního poplatku, který by zdražil slevové letáky, napsali otevřený dopis ministrovi životního prostředí. Senioři přijdou o nezbytné informace pro svoje nákupy, obávají se signatáři.

Distribuce slevových letáků. | Foto: se svolením České distribuční

Plánu ministerstva životního prostředí na zpoplatnění slevových letáků v připravované novele zákona o obalech se obávají senioři a lidé se zdravotním postižením, ale také obchodníci, odpadové firmy i tiskaři. Ve snaze přesvědčit úředníky, ať od tohoto nápadu ustoupí, nyní jejich zástupci zaslali otevřený dopis ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Ministerstvo ovšem k jejich prosbám zůstává hluché.

Kritici plánovaného zavedení recyklačního poplatku především připomínají, že zařazení letáků do odpadové legislativy je nesystémové. „Reklamní leták nikdy nebyl a není obalem,“ stojí v jejich dopise. „Průzkumy dokazují, že pro drtivou většinu českých spotřebitelů jsou tištěné letáky chtěným a cenným zdrojem informací, což je v přímém rozporu s argumentací MZP, že jde o nevyžádaný odpad,“ píší rovněž autoři dopisu.

Protože recyklační poplatek zdraží prodávané zboží, v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé, obávají se signatáři dopisu. „Recyklační poplatek pouze staví do cesty další finanční a administrativní překážky podnikatelům z malých obcí či měst, pro které je tištěný leták často jediným efektivním způsobem propagace produktů či služeb,“ stojí dále v dopise, který podepsali zejména zástupci Svazu polygrafických podnikatelů, Rady seniorů, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Asociace českého tradičního obchodu či Asociace malých a středních podniků a živnostníků a dalších organizací.

Zboží zdraží a senioři přijdou o přehled slev

Podle Jaroslava Staňka z České distribuční, která je největším distributorem tištěných letáků v Česku, letáky a další tiskoviny nejsou obalem a nijak tedy nesouvisí třeba se zálohováním PET lahví nebo plechovek. „Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl,“ tvrdí Staněk.

Zpráva o hodnocení dopadu novely podle něj také zcela přehlíží její negativní dopady na obce, drobné živnostníky nebo seniory. „Recyklační poplatek za tištěné letáky se promítne do zdražení cen produktů a služeb a v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé. Tedy každý z nás,“ konstatoval Staněk.

Předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová připomíná, že přes polovinu seniorských domácností nemá přístup k internetu. „Tištěný leták je často jejich jediným zdrojem informací o akčních nabídkách. Alternativa v podobě online letáků či mobilních aplikací pro ně nepřichází v úvahu,“ tvrdí Desatová. „Recyklační daň za letáky způsobí buď úbytek letáků nebo zvýšení spotřebitelských cen. Obojí by bylo pro seniory, kteří už teď často obracejí každou korunu, velkým problémem,“ prohlásila Desatová.

Přístup úředníků se nelíbí ani Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP), podle níž ministerstvo názory připomínkujících pohrdá a snaží se nový obalový zákon prosadit „na sílu“. Jako příklad uvádí, že na vyjádření k některým změnám zapracovaných do návrhu zákona její zástupci dostali pouze jediný den. „Je to nesolidní přístup, takhle narychlo by se to dělat nemělo,“ řekla generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

Úředníci na takové výtky ale nechtějí slyšet. „Návrh bychom měli předložit na Legislativní radu vlády do poloviny června a následně ho projedná vláda,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Podle ní bude připravovaná novela zákona o obalech platit nejdříve v příštím roce. „Do té doby mají producenti letáků dostatek času na kreativní a hlavně adresné řešení zvláště pro seniory, kteří nevyužívají online prostředí ve svém počítači nebo telefonu,“ dodala Krejčí.