Podle plánů ministerstva životního prostředí by se měl za slevové letáky platit recyklační poplatek až deset haléřů za kus. Úřad chce po obchodnících, aby místo jejich plošné distribuce více zacílili na konkrétní uživatele. Spotřebitelům to prodraží zboží a služby, namítají řetězce.

Plán ministerstva životního prostředí na zpoplatnění slevových letáků v rámci připravované novely zákona o obalech, o níž by nyní měla jednat vláda, dostává přesnější obrysy. Podle jeho úředníků by se měl za každý takový leták platit recyklační poplatek ve výši až deset haléřů za kus. „Myslím si, že je správné, aby každý, kdo produkuje nějaký odpad, za něj platil,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



V případě reklamních tiskovin se ovšem vymezení pojmu „každý“ od běžného použití tohoto výrazu dost liší. Prakticky má jít právě jen o slevové letáky obchodních řetězců. Kupříkladu zpravodajských tiskovin radnic obsahujících reklamu anebo volebních letáků politických stran či reklamních brožur úřadů se totiž recyklační poplatek týkat nemá. Přitom také ony nezřídka končí v modrých popelnicích. „Ty tam nespadají z toho důvodu, že jsou informačního charakteru,“ prohlásil Hladík. „Důležité je, že na rozdíl od letáků netvoří žádný zásadní objem těch popelnic,“ tvrdí ministr.

Podle resortu by se slevové letáky měly do budoucna distribuovat nikoli plošně, ale přímo konkrétním lidem, kteří je skutečně využívají. S plánovaným zpoplatněním letáků se mají vyrovnat zejména obchodníci. Nová úprava by měla vstoupit v platnost v příštím roce. „Účinnost recyklačního poplatku bude nastavena takovým způsobem, aby producenti měli dostatek času se na změnu připravit,“ uvedl Hladík.

Obchodníci hrozí zdražením

Obchodníci ovšem namítají, že bude-li recyklační poplatek zaveden, zákazníkům zdraží zboží a služby. Poukazují rovněž na to, že úředníci resortu životního prostředí podle nich překračují své kompetence. „Stát nemůže firmám nařizovat, jak a komu mají doručovat své reklamní materiály,“ reagoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Připomněl, že otázka regulace reklamy spadá do gesce ministerstva průmyslu a obchodu.



Tento resort přitom už dříve poukázal na nedostatečně zpracovanou zprávu o hodnocení dopadů zamýšleného opatření na spotřebitele a obchodníky. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž v připomínkovém řízení navrhovalo, aby slevové letáky náležely do zákona o výrobcích s ukončenou životností a nikoliv do návrhu novely zákona o obalech. „Reklamní leták není ze své podstaty obalem,“ uvedl tehdy vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Obdobně argumentují i další odpůrci ministerského plánu. „Zpoplatnění letáků nelze řešit novelou zákona o obalech, protože každý ví, že leták není obal. A neudělá to z něj ani účelová definice v zákoně. Nejsme v Kocourkově,“ řekl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. „Místo aby se řešila opravdová podpora recyklace, bavíme se tu stále dokola o zálohování, tedy o formě sběru. Ve sběru jsme přitom jedni z nejlepších v Evropě,“ připomněl Havelka.

Plošně je to prý levnější

Podle obchodníků mohou zasílání letáků přímo na konkrétní adresu považovat za vhodnou náhradu jejich plošné distribuce jen lidé, kteří reklamě a marketingu nerozumí. Nejenže by adresná distribuce byla mnohem nákladnější, navíc by byla skupina příjemců omezena nutností jejich závazné registrace a správy zákaznických dat v souladu s legislativou.



Předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina vyčíslil, že nyní stojí doručení jednoho letáku zhruba 50 haléřů. „V případě adresného doručení jde o částku 10 korun za kus nebo více. To je zdražení o 2 000 procent,“ konstatoval. Pro srovnání, zaslání obyčejného psaní do hmotnosti 50 gramů Českou poštou nyní podle jejího ceníku přijde odesílatele na 27 korun.

Na slevových letácích bývají při plánování svých nákupů závislí zejména důchodci, kteří si nerozumí s moderní technikou a nepoužívají smartphony. „Pokud by měly chodit letáky seniorům adresně, pravděpodobně si je budou muset předplácet jako nyní některé jiné tiskoviny,“ obává se Březina. Kdyby chtěli využít několik letáků různých obchodů, mohlo by jít podle něj měsíčně o výdaje až v řádu stokorun. „Opravdu chce pan ministr zatížit seniory dalším takto nesmyslným poplatkem?“ ptá se zástupce menších obchodníků.

Hladík nyní o svém záměru jednal s vedením Rady seniorů, která zájmy starších občanů zastupuje. „Rozumíme argumentaci ministerstva, ale faktem je, že se senioři začali ozývat s obavami, že je to snaha přesunout letáky do digitálního prostředí a oni o ně přijdou,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. „Jestli skutečně ministerstvo takhle nějakým způsobem přinutí toho, kdo uvádí odpad na trh, aby zaplatil recyklaci, tak to logiku dává. Na druhou stranu naše obavy úplně nezmizely, protože obava, že by řetězce ve snaze maximalizovat své zisky tištěnou reklamu stáhly, tady je a přetrvává,“ dodala.