Významné zaťukání na čelo a mírné pozvednutí obočí. Většinou takové jsou reakce lidí na plán ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), který do vlády přinesl novelu zákona o obalech. Ta má kromě jiného zavést takzvaný recyklační poplatek, což může být v důsledku zřejmě smrtící pro tištěné slevové letáky supermarketů. Firmám se totiž nemusí vyplatit akční sešitky dál tisknout a zvolí jen jejich digitální podobu na internetu. Nápad vyvolal silnou vlnu reakcí. Reportér Deníku se vydal do ulic zjistit, co na něj říkají nakupující. A ti si nebrali servítky.

„Tohle se vládě fakt nepovedlo. Proč házet vidle do něčeho, co dobře funguje?“ podivila se Ivona. Před prodejnou Albertu na Mendlově náměstí v Brně – shodou okolností historicky jednoho z prvních supermarketů v České republice - si do pojízdné nákupní tašky skládá nákup na celý týden.

„Já s počítačem umím, i když jsem už v penzi a bez letáků se obejdu. Najdu si vše na internetu,“ bourá hned první oslovená penzistka klišé o bezradných seniorech, kteří by bez papírových letáků div nezahynuli. „Znám spoustu lidí, co v letácích rádi a často hledají a používají je. A nejsou to jen moji vrstevníci. Nekomplikovala bych jejich tisk, vždyť je to hloupost,“ nevěřícně kroutí hlavou.

„No, tento kabinet nám ovšem chystá samá překvapení. To bychom se ale dostali jinam,“ dodává žena, zatímco krotí dva vykukující melouny, které se ne a ne do tašek vejít. „Není pan ministr Hladík od nás z Brna?“ přidává řečnickou otázku na rozloučenou.

Z 27 partají nechce letáky jen pětina

Květa, penzistka z brněnské Lesné, si vyrazila na špacír. Z lékárny to vzala do Billy v Okružní ulici. „Já jsem to už slyšela. No, nehorázné! Ráda se na letáky dívám. Čekám na ně, omrknu, kde co mají, a podle toho si vyberu, kde nakoupím,“ povídá pětasedmdesátiletá paní. Žije sama. Před časem ovdověla. Chodí o hůlkách, proto je ráda, když si může nákup doma podle akčních sešitků dopředu v klidu nachystat a nemusí pak pobíhat z obchodu do obchodu.

V domě, kde Květa bydlí, žije 27 rodin. Nálepky odmítající letáky má na schránkách pět z nich. Podobně je to i v celém obrovském bloku, kde žije bezmála 1 500 lidí. „Dneska si v akci rádi nakoupí i mladí, nejen my,“ přidává se paní Danuše z vedlejšího vchodu. Z Penny vleče tašku na kolečkách. „Týdenní nákup, klasika,“ prohodí, než zmizí ve výtahu.

Letáky využívají i lékárny

Reakce oslovených nakupujících v Brně, ale i na dalších místech Moravy, jsou až překvapivě podobné. Lidé se diví, proč vrtat do něčeho, co funguje. „To nemají nic lepšího na práci?“ končí skoro pravidelně rozprava reportéra s nakupujícími.

Barevné reklamy ovšem nejsou jen doménou obřích supermarketů. Zboží přes ně nabízejí i lékárny nebo menší soukromí podnikatelé. „Jak bych bez nich oslovil sousedy?“ opáčí Milan, který provozuje v malém městečku na jihovýchodě Moravy rodinný obchod s elektro zbožím. Jméno firmy nechce zveřejnit – obává se možné reakce úřadů.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Reklamní letáky nebo sešitky doručují domácnostem všechny obchodní řetězce.

„Máme hodně zákazníků, kteří se podle tištěných letáků orientují. A přijdou k nám podle nich i nakupovat. A jsou to i takoví, kteří jinak komunikují přes internet,“ svěřila se reportérovi Deníku lékárnice Adéla z řetězce Dr. Max.

„A víte co? Možná, že vládě jde o ekologii nebo nevím o co. Sama se do letáků taky ráda podívám. A pak do nich nakrouhám šlupky od mrkve nebo brambor. Takže poslouží i takto,“ usmívá se mladá žena, která si s digitálními technologiemi tyká odmalička.



„Pro starší lidi je to dobré. Nám letáky dávají v domově s pečovatelskou službou k výtahu na hromádku,“ povídá o něco později osmdesátiletá penzistka Věra Fialová z městečka na Slovácku. „Občas si je vezmu a podívám se. Když se mi něco líbí, nakoupím si. Někteří to ale vezmou jen do ruky a hned hodí do koše, takže zbytečná práce pro všechny okolo,“ přemítá bývalá projektantka, zatímco tlačí nákupní vozík do místní samoobsluhy COOP.

Nakoupím na Slovensku a v Rakousku, plánuje učitelka

Na pestrobarevné akční sešitky, nad kterými se dost možná smráká, nedá dopustit ani zámečník Jan Fila. Před Lidlem si do sáčku rovná velkou svačinu – rohlíky, párky, sýr. Pro manželku přihodil papriky a rajčata. „V Tescu, kam jsem chodíval, letáky zrušili. Tak jsem tam přestal nakupovat a jezdím sem. Slyšel jsem, že jim odešlo víc zákazníků a tak prý zase za půl roku reklamu na papír dali zpátky. Já už se tam ale nevrátím. Myslím, že jejich zrušením si nepomohli, spíš naopak,“ kývá hlavou Fila.

Učitelka Hana Raiskubová z Dubňan používá slevové letáky od doby, kdy se jí narodili tři kluci. „Je to jediná šance, jak něco ušetřit na tom šíleně předraženém jídle, co je u nás. A jestli chce tato vláda naštvat ještě i ten zbytek lidí, co s ní sympatizuje, ať ty letáky nechá zrušit,“ nebere si servítky. Od příštího roku se chystá jezdit nakupovat na Slovensko do Senice, kde Poláci otevřou jeden z pěti chystaných supermarketů Biedronka. „Anebo budu dál jezdit nakupovat do nejbližší rakouské vesničky, kde jsou potraviny chutné, kvalitní a většinou už i levnější než ty naše,“ má jasno Raiskubová.

Reklamě nikdy neutečete, culí se kamioňák Pavel

Že by byl vox populi – tedy hlas lidu - pro zachování současného stavu až tak jednoznačný? Na člověka, který možný zánik letáků jednoznačně vítá, narazil reportér teprve na desátý pokus, ve Veselí nad Moravou.

Šofér kamionu Pavel Petrakovič podupává před konzumem v parčíku. „Už aby to konečně zakázali! Hurá! Mám v domě nálepky se zákazem vhazovat reklamy, tak mi je ti nosiči na drzo skládají na sebe na schránku. Po týdnu, když se vrátím, pravidelně vyhazuju hromadu konin,“ brblá.

Petrakovič má vzhledem k zaměstnání u německé spedice dva byty, jeden z nich v bavorském příhraničí. Tam podle potřeby přespává, když jezdí tamní štreky. „A víte co? V Německu je to stejné jako tady. I když i tam jsem vyvěsil zákaz reklamy, tak mi ji tam stejně jako tady vrší na domovní schránku,“ směje se. „Reklamě totiž nikdy neutečeš,“ uzavírá.

ANKETA: Používáte při nakupování akční letáky? Co říkáte možnosti, že by po vládou uvažovaném uvalení recyklačního poplatku mohly zaniknout?