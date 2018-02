Slevové portály v počátcích a dnes? Jako nebe a dudy

Lacinější vstupy do fitness center, kosmetických salonů, kin a výhodné nákupy různých druhů zboží. Taková byla nejčastější nabídka slevových serverů, když u nás před zhruba osmi lety začínaly.

Ilustrační fotoFoto: slevomat.cz

Jak se proměnila nabídka a fungování slevového trhu za uplynulých osm let?

„Je to naprosto nesrovnatelné. Úplně na začátku bylo zcela běžné, že v daný den odstartovala nabídka, která si musela najít určitý počet zákazníků. Až při určitém objemu se obchod uskutečnil. To už se dnes nedělá. Navíc denně na Slevomatu spouštíme desítky nových nabídek, ať už gastronomických, se zbožím, službami nebo v cestování. Často chceme nabídnout exkluzivní balíček, který zákazník běžně v nabídce prodejce nenajde. I to je jedna z věcí, jak se náš slevový server na trhu za téměř osm let proměnil,“ uvedla ředitelka společnosti Slevomat.cz Marie Havlíčková.

Jak dodala, nejžádanějšími kategoriemi dlouhodobě zůstávají wellness pobyty, masáže, únikové hry a degustační menu. V průběhu loňského adventu nakoupili zákazníci na Slevomatu necelých deset tisíc únikových her, deset a půl tisíce degustačních menu, patnáct a půl tisíce thajských masáží.

HITEM BYL SPINNER ČI ZÁJEZD DO NEW YORKU

Veronika Rejžková, marketingová manažerka hyperslevy.cz, upřesnila, že úplně v počátcích na slevových serverech „frčela“ hlavně epilace, depilace, manikúra, pedikúra.

„Z nabídky na hyperslevy.cz tyto akce sice úplně nevymizely, ale už se staly okrajovou záležitostí. Mezi nejoblíbenější nabídku patří pobyty a cestování, na tyto dva segmenty se specializujeme a dělají nám největší podíl z tržeb. Dalším loňským hitem byl zájezd na 4 dny do New Yorku a návštěvy dvou NHL zápasů, ve kterých hrál Jaromír Jágr. Za novinku v loňském roce z hlediska zboží lze označit spinner. Razantně vyšší zájem byl o fotoprodukty a také o cirkus Berousek,“ sdělila Veronika Rejžková.

Matěj Dvorský, analytik Skrz.cz, s. r. o., největšího vyhledávače slev v ČR, poznamenal, že slevové servery prošly změnou především v systému nabídek.

„V počátcích byl standard mít pouze jednu nabídku denně, která se aktivovala až při určitém počtu kupujících. Dnes je běžné, že slevové portály mají stovky až tisíce nabídek současně a podmínka hromadného nákupu už úplně zmizela. V období, kdy slevové servery začínaly, byly nejčastěji nabízeny lokální služby, jako jsou restaurace, masáže, kadeřnictví a kosmetika a podobné. Tento segment je na slevových serverech stále nabízen, ve srovnání s cestováním se však v průběhu posledních let posunul na vedlejší kolej a některé portály od něj už upustily úplně,“ odpověděl Matěj Dvorský.

CO NAKUPUJÍ NEJČASTĚJI LIDÉ V NAŠEM KRAJI?

Moravskoslezský kraj se podle oslovených provozovatelů slevových serverů odlišuje proti zbytku republiky relativně málo.

„Asi nejzásadněji to vidíme v poptávce restaurací wellness pobytů či zájezdů. Co se restaurací týká, tak v Moravskoslezském kraji jsou méně žádané dražší restaurace. V cestování naopak zákazníci mnohem více poptávají wellness pobyty v Maďarsku, než je tomu u zbytku republiky,“ uvedla Marie Havlíčková ze Slevomatu.cz.

Na hyperslevy.cz vede v poptávce Středočeský kraj a hned na druhém místě za ním je pak kraj Moravskoslezský.

Analytik Skrz.cz Matěj Dvorský doplnil, že z dostupných dat lze vyčíst, že v Moravskoslezském kraji je o nákup výhodných nabídek velký zájem.

Ze všech krajů má server Skrz.cz právě z toho Moravskoslezského hned po Praze největší návštěvnost a oproti Praze a například Jihomoravskému kraji také o 12 procent vyšší průměrný nákup.

Hity slevových serverů pro rok 2018* zdravé stravování (například oblíbená chia semínka loni už v prodejích předběhla keto dieta, což je speciální balíček potravin a přípravků určených na hubnutí)

* letecké zájezdy a zážitky, dále pak zájezdy s účastí na závodech F1 či mistrovství v hokeji a fotbale

* výrazně narůstá zájem o termální lázně na Slovensku

* v Maďarsku, letos se dá očekávat další nárůst poptávky

* únikové hry a virtuální realita

* letecké zájezdy a zážitky