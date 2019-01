Ministerstvo dopravy vyplatilo za první tři měsíce existence nového systému slev pro vybrané skupiny cestujících dopravcům na kompenzacích celkem 1,462 miliardy korun. Slevy byly zavedeny loni v září, ministerstvo má zatím čísla do listopadu. Za celý rok 2017 přitom stát na kompenzacích za slevy vyplatil necelé čtvrt miliardy korun. Informoval o tom server Zdopravy.cz.

Podle dat za měsíc listopad, které zveřejnilo ministerstvo dopravy, objem vyplacených kompenzací mírně klesl v meziměsíčním porovnání z 512 milionů na 488 milionů korun. „Odhad čerpání za kalendářní rok ve výši zhruba šesti miliard korun se tedy nemění,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Od 1. září platí nově část cestujících v autobusech a vlacích jen 25 procent ceny základní jízdenky, zbytek její hodnoty proplácí dopravcům stát. Jde o seniory nad 65 let, děti a mládež od 6 do 15 let a studenty do 26 let. Podle odhadů dopravců takto cestuje zhruba 40 procent všech zákazníků. Do konce srpna měli studenti a děti nárok na slevu 25 procent, senioři státní slevu neměli vůbec. Například České dráhy jí ale z vlastní iniciativy částečně poskytovaly.

U linek v závazku veřejné služby by se měly peníze vrátit zpět do systému veřejné dopravy a o tuto částku se snížit platba za prokazatelnou ztrátu, i když někteří dopravci (např. TD Bus) už zkouší tvrdit, že jde o jejich peníze a požadují po krajích stále stejnou sumu. V případě komerčních spojů jde plně o příjem dopravců, kterým tak státní slevy mohly výrazně vylepšit hospodaření.

O novém systému slev rozhodla vláda Andreje Babiše loni na jaře, a to ještě v době, kdy neměla důvěru Sněmovny. Při současných cenách je částka šest miliard srovnatelná zhruba s dvaceti kilometry nově postavené dálnice.

Přehled dopravců s největším objemem faktur za listopad

Autobusy

ARRIVA MORAVA, a.s. 16 808 520,00 korun ARRIVA CITY s.r.o. 15 302 725,37 korun STUDENT AGENCY, s.r.o. 15 012 527,96 korun ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 13 353 950,99 korun ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. 12 783 952,94 korun

Vlaky