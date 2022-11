V současné době platí stát polovinu z jízdného dětem a studentům do 26 let, seniorům starším 65 let a také invalidním důchodcům s invaliditou třetího stupně. Podle návrhu by měla sleva klesnout na 25 procent z celkového jízdného. Tolik přispíval stát na dopravu v roce 2018. Pro matku Petru by takové ponížení slevy znamenalo měsíčně cirka šest set korun navíc.

Už v dubnu se slevy na jízdném snížily:

Národní ekonomická rada vlády označila současnou podporu za velmi drahou a nesystémovou. „Systém slev vytváří odpověď ze strany dopravců, kteří uměle navyšovali ceny, zaváděli cashbacky a podobně, aby ze slevy získali legální cestou co nejvíce peněz. Jde o podporu vybraného odvětví více než o podporu daných skupin obyvatel, k čemuž má stát jiné nástroje, například důchody či slevy na dani, u studentů sociální stipendia či nabídku vratných grantů,“ píše v návrhu vládě NERV.

Přispíváním státu na jízdné „pouhou“ čtvrtinou vybraným skupinám cestujících by mělo státní kase ušetřit 3,3 miliardy korun. Nezávislí ekonomové mimo NERV s nápadem vládních analytiků souhlasí. „Snížení slevy na jízdném na pětadvacet procent je představitelný krok k omezení růstu vládního zadlužení. Jakkoliv by šlo o nepopulární opatření, jeho přínos pro státní kasu by byl okamžitý a vedlejší dopady by nebyly o nic horší než při škrtání výdajů v jiných oblastech,“ myslí si hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Nepopulární, ale nezbytná opatření, říká ekonom

Návrh vrácení slevy na hodnotu z roku 2018 považují za opodstatněný i další ekonomové. „Nelze neustále pokračovat na cestě, na které si stát každý rok vypůjčí 300 miliard korun, aby zaplatil vše, co je lidem ku prospěchu, včetně těchto slev. Pokud bychom měli touto cestou jít, bylo by třeba časem lidem o těchto 300 miliard zvýšit daně,“ říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Podobný názor má i analytik Akcenty CZ Miroslav Novák. Zároveň hasí obavy z vylidňování dopravních prostředků hromadné dopravy. „S ohledem na ceny pohonných hmot to podle mě nehrozí. I po nižší slevě by bylo cestování veřejnou dopravou nesrovnatelně levnější než cestování autem v případě jedné osoby. Rozumím argumentu podpory veřejné dopravy, ale vzhledem k tragické situaci ve veřejných financích jsou bohužel takováto opatření nezbytná, byť chápu, že velmi nepopulární,“ reaguje Novák.

Rozhodne analýza

Zda ke snížení slev na jízdném nakonec dojde, není jisté. „Chceme vyjít vstříc názoru NERV a přinést opravdu poctivou analýzu, co by takový krok znamenal,“ podotýká ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Vláda hodlá nejprve analýzou zmapovat situaci v okolních státech a ověřit, zda by případné snížení slev neznamenalo naopak vyšší výdaje, například na stipendia či dávky.

Rozhodně proti návrhu budou seniorské organizace. „Doplatili by na to zejména osamělí důchodci. Pro ně je doslova každá koruna dobrá,“ nechal se slyšet místopředseda Rady seniorů České republiky Milan Taraba.

O další redukci slevy nechtějí vůbec slyšet ani opoziční poslanci. „Už to, že vláda snížila jejich výši na padesát procent, byla chyba. Náš návrh je opačný. Vrátit lidem slevy na pětasedmdesát procent. Budu podávat v tomto duchu připomínku k rozpočtu pro příští rok, aby se rozpočet ministerstva dopravy zvýšil o jednu miliardu a šlo slevy zvýšit,“ reagoval poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník.