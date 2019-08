Slevy na každém kroku. Řetězce si rodiče školáků předcházejí

Rodiče školáků mají už jen pár dní na to, aby jim do začátku nového školního roku koupili potřeby, bez nichž by se při výuce neobešli. „Největší zájem bývá o psací potřeby a sešity,“ řekla Deníku mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá. Těsně před začátkem školního roku vyráží nakupovat školní pomůcky podle nového výzkumu společnosti Nielsen Admosphere polovina rodičů. Zhruba 50 procent rodičů nákup odkládá až do chvíle, kdy děti pomůcky potřebují.

„Největší nápor přichází v první školní den, kdy prodeje tohoto zboží u nás stoupají až o 80 procent ve srovnání s předchozími dny,“ uvedla Rita Gabrielová ze společnosti Globus. Tento řetězec přitom prodává rozšířenou nabídku školní výbavy už od začátku srpna. „Vedle papírenského zboží do ní spadají i aktovky, elektronika, ale i oblečení nebo certifikovaná školní obuv,“ konstatovala. Drobná papírnictví vymizela. Taková je prostě doba, říká majitel jednoho z nich Přečíst článek › Také Kaufland už od druhého srpnového týdne sází na školáky a jejich rodiče. „V týdenních nabídkách máme široký sortiment školních potřeb, ale i židle, psací stůl pro školáky nebo úložné zásuvky,“ řekla Deníku mluvčí Kauflandu Renata Maierl. V Tescu mohou rodiče počítat s různými slevami na nejprodávanější položky, navíc o víkendu ušetří pětinu ceny u školních aktovek a batohů. Odborníci poradí „V týdnu, kdy jdou děti do školy, budeme mít ve všech hypermarketech speciálně vyškolený tým, který zákazníkům při výběru školních potřeb poradí,“ řekl Deníku Václav Koukolíček z Tesca. Právě ve velkých obchodních řetězcích podle výzkumu Nielsen Admosphere nakupuje školní pomůcky a další papírenské zboží necelá polovina lidí, většina stále dává přednost tradičním papírnictvím. Tento typ zboží do nich chodí nakupovat 73 procent zákazníků. Na specializované obchody se spoléhá 16 procent lidí, nakupování on-line dává přednost 11 procent spotřebitelů papírenského zboží. Rodiče školáků sáhnou hlouběji do peněženky. Prodraží se učebnice i kroužky Přečíst článek › „Vedle školních potřeb nabízíme i psací potřeby pro děti píšící levou rukou, knížky k prvnímu čtení pro prvňáčky a také tematické procvičovací sešity. Od minulého roku u nás rodiče kupují i logopedické pomůcky pro rozvoj řeči dětí,“ dodala Gabrielová z Globusu.

Autor: Jiří Janda