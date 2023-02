Za daty stojí společnost Česká distribuční, která je největším distributorem akčních letáků v České republice. Společnost je součástí skupiny Vltava Labe Press. Firma pravidelně analyzuje ceny třinácti základních potravin, které v akčních letácích nabízejí největší obchodní řetězce.

Inflace vysává Čechům peněženky. Potraviny za jeden rok zdražily téměř o pětinu

Kromě více než dvojnásobného zdražení u dvou položek se u dalších tří zvýšily ceny alespoň o polovinu. Mimo jiné u mouky, chleba nebo vepřové pečeně. Jen u dvou položek se ceny naopak snížily, a to u jogurtů a jablek. „Z meziročního srovnání je patrné, že akční ceny se za rok zvýšily průměrně o 37 procent. Za stejný nákup bychom oproti loňsku nyní zaplatili o 208 korun víc,“ přiblížil ředitel České distribuční Petr Sikora.

Místo ementálu cihla

Akční nabídky jsou přitom mezi Čechy velmi oblíbené. Z dřívějšího průzkumu agentury Nielsen Admosphere vyplývá, že ve slevách se jídlo už dříve snažily nakupovat skoro dvě třetiny lidí. Polovina lidí pak sledovala letáky obchodních řetězců a jejich slevy. Nicméně necelá polovina respondentů tehdy naopak uvedla, že si za kvalitní potraviny rádi připlatí.

To se ovšem v poslední době mění. Právě u potravin hrály slevové akce vždy významnou roli a podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka se loni jejich význam mezi spotřebiteli ještě zvýšil. „Zvětšuje se skupina lidí, kteří nakupují už jen výhradně v akci nebo ty nejlevnější potraviny. Dříve si třeba čas od času koupili ementál, ale dnes jen cihlu, protože je levnější,“ upřesnil ekonom.

Nový trend: Lidé kupují nevydaná jídla, ušetří díky tomu až polovinu peněz

To potvrdil i Sikora, podle něhož dopady inflace a tím i výrazného zdražování české domácnosti výrazně pociťují. Dokonce hovoří o tom, že již tak velká obliba slevových a akčních nabídek zažívá mezi českými zákazníky renesanci. „Jestliže dříve nakupovaly dle letáků zejména starší ročníky, dnes už to dělá prakticky každý a rozhodně to není ostuda. Naopak se jedná o efektivní nástroj, jak kvalitně nakoupit a zároveň ušetřit nemalé peníze,“ doplnil Sikora.

Hlídání slevových letáků

Také loňský průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že tištěné letáky se staly nezbytným nákupním rádcem mnoha domácností. Alespoň občas je čtou tři čtvrtiny české populace. Nově je začal pravidelně sledovat každý devátý člověk, a to ve všech věkových skupinách. Patrná je změna u lidí ve věkové skupině do 44 let, kteří dříve letákům takovou pozornost nevěnovali.

Počet položek, které řetězce nabízejí ve slevách, bývá velký. Například mluvčí sítě Globus Aneta Turnovská uvedla, že obchod nabízí v akci více než polovinu potravin a nápojů. „Zájem o slevy je v Česku setrvalý, přičemž zákazníci akce v obchodech očekávají a aktivně je vyhledávají. V souvislosti se složitou ekonomickou situací a vysokou inflací sledujeme vyšší zájem než v minulosti,“ řekla.

Hovězí výrazně zdražuje, lidé si ho odpírají. Před náhražkami ale řezníci varují

Zákazníci mají zájem zejména o akční nabídky zaměřené na základní potraviny, mléčné výrobky, maso, cukrovinky, kávu, pivo, lihoviny, šťávy a drogerii. Analýza České distribuční ukazuje, že průměrná sleva na akčních letácích je čtvrtina z původní ceny. To se oproti loňsku nijak nezměnilo.

Češi potraviny kupují především ve supermarketech a hypermarketech. Nakupuje je tam podle průzkumu Nielsen Admosphere 97 procent zákazníků. Do malých prodejen pro ně chodí asi dvě třetiny lidí.