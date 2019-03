Slib nedodrží. Automobilka Fiat Chrysler do roku 2022 naftové motory nestopne

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chce slevit ze svého slibu, že do roku 2022 přestane do osobních automobilů instalovat naftové motory. Pokud zjistí, že poptávka po tomto typu pohonu je dostatečně silná, diesely budou. Listu Financial Times (FT) to sdělil šéf společnosti Mike Manley.

Společnost, která má v portfoliu značky Jeep, Fiat, Ram, Alfa Romeo a Maserati, chtěla zrušit možnost naftového motoru v rámci plánovaného navýšení investic do elektromobilů. U některých modelů ale tuto variantu ponechá, pokud by její vyloučení znamenalo podstatnou ztrátu tržeb, uvedl Manley. Schváleno. EU se dohodla na snížení emisí u nákladních aut a autobusů Přečíst článek › Naftový pohon v Evropě dříve dominoval, vlády spotřebitele k nákupu vozů s tímto motorem motivovaly kvůli nižším emisím oxidu uhličitého (CO2). Diesely jich totiž v porovnání s benzinovým ekvivalentem vydávají o pětinu méně. Po skandálu německé automobilky Volkswagen s podváděním při emisních testech a zákazem určitých dieselových motorů v některých městech se situace změnila. Loni byla jen třetina osobních aut prodaných v Evropě naftových. Pokles poptávky po těchto modelech představuje pro výrobce problém, protože musí snižovat emise CO2, aby splnili limity EU, které vejdou v platnost v příštím roce. Manley uvedl, že stávající plán zrušit diesely u osobních aut do roku 2022 zůstává v platnosti, ale je "pružný". Emise automobilů klesnou o 35 procent. Návrh EU podpořilo i Česko Přečíst článek ›

Autor: ČTK