Ministerstvo práce představilo hlavní principy nového systému vyplácení sociálních dávek. Klientům slibuje zjednodušení komunikace s úředníky, méně formulářů a snazší řízení o přiznání dávky. Pasivní čekání na pomoc jim ale už k získání peněz nemusí stačit. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky.

Proč resort práce a sociálních věcí nyní se změnou přichází?

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je dosavadní systém asi třicet let starý. K původním dávkám se postupem času přidávaly další bez ohledu na efektivitu. Zastaralý systém se tak podle něj stal nepřehledný nejen pro lidi pobírající dávky, ale i pro samotné úředníky.

Co se konkrétně změní?

Zejména by se měl zjednodušit systém pro přiznávání čtyř nejdůležitějších dávek – přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Dosud se o každou z nich musí žádat zvlášť, a jsou proto nutná čtyři různá správní řízení. Pro žádost o všechny čtyři tyto dávky je potřeba vyplnit nejméně 16 stran formulářů. Nově stačí vyplnit jedinou žádost a k přiznání dávek povede jediné správní řízení.

Na co bude jednotná dávka určena?

Má se skládat ze čtyř složek a umožnit poskytovat komplexní podporu rodinám v těžké životní situaci. Půjde o zajištění základního živobytí, pomoc při placení nákladů za bydlení, výchovu a péči o děti a bonus pro lidi, kteří pracují.

Které dávky se zatím nemění a bude o ně potřeba žádat zvlášť?

Úředníci ve svých plánech na změnu systému nemluvili o zbývajících dávkách, tedy o rodičovském příspěvku, porodném, pohřebném a mimořádné okamžité pomoci.

Zvýší se vyplácené dávky, anebo sníží?

Z dosud zveřejněných informací vyplývá, že by se vyplácené částky měly zvýšit lidem, kteří se svou situaci snaží aktivně řešit. Pasivním příjemcům se naopak částka sníží, někteří kvůli své nečinnosti ale o peníze od státu dokonce mohou úplně přijít.

Co budou muset žadatelé dělat, aby jim úředníci dávky přiznali?

Podle Jurečky budou muset svou životní situaci řešit aktivně, nebude už stačit jen pasivně čekat na dávky. „Naopak budeme podporovat aktivitu a snahu postarat se o sebe,“ prohlásil Jurečka. V případě rodin se školou povinnými dětmi přibude žadatelům o dávky další povinnost. „Součástí podmínek bude také kontrola školní docházky dětí,“ varují úředníci.

Kolika lidí by se měla změna systému dávek dotknout?

Půjde téměř o milion lidí, kterým stát pomáhá částkou asi 30 miliard korun.

Jak se bude nově o dávky žádat?

Úředníci doslova slibují příjemné vyřízení dávky v klientské zóně Jenda s tím, že lidé nebudou muset opakovaně chodit na úřady. Přístup ke klientům by se měl lišit podle výše dávky, na kterou má nárok, a podle jeho ohrožení chudobou.

Co musím mít k přihlášení do klientské zóny Jenda?

Přihlásit se do ní může každý, kdo má přístup k počítači anebo chytrému telefonu a kdo jeho prostřednictvím dokáže jednoznačně prokázat svou totožnost (buď státními prostředky, jako je mobilní klíč eGovernmentu a eObčanka, nebo kupříkladu bankovní identitou). Přihlašuje se přes webovou stránku jenda.mpsv.cz, která žadatele nasměruje do aplikace, jejímž prostřednictvím lze vše kolem dávek vyřídit elektronicky.

V čem by měly být další přednosti nového systému?

Ministerstvo chce zejména odstranit takzvané body zlomu, tedy dosažení určité hranice příjmu domácnosti, které dosud lidi odrazuje od hledání práce nebo přijetí lépe placeného zaměstnání, protože by kvůli tomu přišli o nárok na podporu. Systém by také měl být jednodušší jak pro úředníky, tak pro uživatele. Nemělo by být potřeba chodit kvůli každému „papíru“ na úřad, ale komunikace by měla probíhat elektronicky prostřednictvím klientského rozhraní Jenda.

Komu se přístup k sociálním dávkám ztíží?

Kromě těch, kteří svou životní situaci nebudou aktivně řešit, o nárok na ně zřejmě přijdou i někteří majetnější lidé. Ti už nebudou moci dávky zneužívat. „Dneska se nám u některých typů podpory stává i to, že klient má poměrně slušné majetkové poměry, vlastní třeba i vícero nemovitostí, bytů, přesto může například žádat o příspěvek na bydlení a získat ho,“ podotkl ministr.

Kdy se má způsob vyplácení sociálních dávek změnit?

Úředníci by měli paragrafové znění nové legislativy vypracovat v prvním čtvrtletí letošního roku. Všechna nová opatření by měla být účinná od roku 2025.

Jak změna pravidel může prakticky vypadat?

Ministerstvo práce ji prezentuje na pěti modelových příkladech:

Modelový příklad 1

Rodina z Pelhřimova se dvěma dospělými a čtyřmi dětmi s náklady na bydlení ve výši 18 000 korun. Oba rodiče pracují, ale matka je na rodičovské dovolené a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun měsíčně a k tomu pracuje na dohodu za 5 000 korun měsíčně. Otec vydělá cca 25 000 korun čistého. Nyní pobírají dávky ve výši 10 873 korun, po změně to bude 15 725 korun.

Modelový příklad 2

Rodina se dvěma dospělými a dvěma dětmi. Bydlí ve vlastním, náklady na energie a služby činí celkem 8 000 korun a celkové čisté příjmy domácnosti cca 40 000 korun měsíčně. Dnes na dávkách dostanou 3 171 korun, nově to bude 6 344 korun.

Modelový příklad 3

Dva dospělí bez dětí žijící v Brně s náklady na bydlení 17 000 korun. Varianty výše dávky pro různé pracovní aktivity a výše příjmů:

Dnes (v korunách) Nově (v korunách) Nemají žádné příjmy a práci si nehledají 16 729 0 Nemají žádné příjmy, jeden je v evidenci uchazečů o zaměstnání, druhý nespolupracuje 21 470 11 203 Nemají žádné příjmy, oba jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání 25 410 22 837 Oba aktivní s celkovými příjmy kolem 10 000 korun čistého 18 266 16 782 Oba aktivní s celkovými příjmy kolem 20 000 korun čistého 11 138 11 694 Oba aktivní s celkovými příjmy kolem 40 000 korun čistého 4 655 1 304

Modelový příklad 4

Samoživitelka z Ostravy s jedním dítětem, náklady na bydlení 13 000 korun a příjmem 20 000 korun. Dnes pobírá dávky ve výši 7 940 korun, nově to bude 8 412 korun.

Modelový příklad 5

Dva senioři žijící ve vlastním bydlení s náklady na energie a služby 7 000 korun a starobními důchody v celkové výši 25 000 korun. Nyní pobírají 1 432 korun, nově to bude 2 464 korun.