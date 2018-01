Slovenská společnost TMR začala provozovat skiareál Ještěd

Společnost Tatry mountain resorts (TMR) oficiálně převzala od města Liberec sportovní a lyžařský areál Ještěd. Za desetiletý pronájem městu postupně zaplatí 52 milionů. Firma slovenského miliardáře Igora Rattaje provozuje vedle slovenských a polských středisek také areál ve Špindlerově Mlýně.

Symbolické převzetí areálu zpečetilo předání historických lyží, které z rukou primátora města Liberec Tibora Batthyányho přijal ředitel TMR pro Českou republiku a ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek. „Sjezdovky se nám daří udržovat v dobré kondici a jsme velmi rádi, že se začalo lyžovat ještě před Vánoci, což v Liberci není pravidlem,” pochvaloval si Čeněk Jílek, ředitel TMR pro Českou republiku.

Lyžařský areál Ještěd má dlouholetou sportovní historii a tradici městského střediska s dobrou dopravní dostupností. Samotný areál zahrnuje tři lanovky a pět vleků s přepravní kapacitou 11 tisíco osob za hodinu. Jejich součástí je dvacet hektarů (9,2 kilometrů) převážně zasněžovaných, černo-červených (náročných), nerovnoměrně širokých sjezdovek, které jsou propojeny lehčími modro-červenými traverzami.

TMR převzala Ještěd do nájmu na 10 let s opcí na dalších 10 let. Původní plán počítal s 25letým pronájmem. Proti tak dlouhému období se však zvedla vlna kritiky a slovenská firma těsně před klíčovým hlasováním libereckého zastupitelstva přistoupila na ústupky ve smlouvě. V případě, že by Liberec v roce 2028 nechtěl v nájmu pokračovat, bude muset převzít veškeré dluhy střediska a proplatit všechny uskutečněné investice. Rattaj tatoiž plánuje na Ještědu investovat více než 600 milionů korun.

Koncem ledna se na Ještědu budou konat slalomové závody pod názvem 'Tvoje lyže mají známou tvář', kterých se zúčastní celebrity i běžní návštěvníci. Na začátku března si pak na své přijdou také děti, a to v programu „Čerti na Ještědu“ se soutěžemi pro celou rodinu.