Slovensko chce zavést zálohované PET lahve. Osvědčily se v desítce zemí

Slovenský ministr životního prostředí László Sólymos (Most-Híd) je rozhodnutý zavést systém zálohování PET lahví a plechovek. Většina Slováků s rozhodnutím souhlasí, píše list Sme. Slovenský trh ročně zaplaví 1,1 miliardy PETek, do recyklace se jich dostane přibližně 60 procent. Výše zálohy by mohla být 12 centů za lahev a 10 centů za plechovku (3,45 koruny a 2,58 koruny).

„Ministr životního prostředí už oznámil na více místech, že je rozhodnutý zálohování zavést,“ uvedl mluvčí slovenského ministerstva životního prostředí Tomáš Ferenčák pro list Sme. „Není ale možné ho zavést bez aktivní účasti všech subjektů na trhu. Zatím jsme ve fázi diskuzí, konkrétní výstupy ještě nejsou k dispozici,“ dodal.

Hlavním argumentem jsou příklady států, kde zálohováni funguje. "Všechny země mají svá specifika. Někde to fungovalo opačně než na Slovensku: nejdřív bylo zavedené zálohování a až potom byl nastavený systém separovného sběru. My to máme opačně, máme separovaný sběr, ze kterého musíme vyjmout PET lahve a plechovky," uvedl Sólymos minulý týden v rozhovoru pro web euroactiv.sk.

Zaplatí to výrobci

Evropská komise také nedávno rozhodla, že členské státy EU budou muset povinně do roku 2025 zajistit sběr 90 procent jednorázových plastových lahví.

Na Slovensku jsou za sběr, likvidaci a recyklaci odpadů z obalů zodpovědní výrobci. Tak by to mělo zůstat i nadále. Výrobci si však již teď stěžují, že platí příliš mnoho.

Podle orientační ankety, kterou na sociální síti provedl slovenský Institut environmentální politiky (IEP) se pro zálohování vyslovilo 95 procent lidí, proti bylo pět procent.

Podle IEP systém sice přinese vyšší míru třídění, což je přínosné pro životní prostředí, bude ale znamenat vyšší náklady pro výrobce. Bude také nutné nakoupit automaty a vytisknout nové etikety. Není zatím dořešeno, kdo a jakým způsobem bude lahve a plechovky vybírat.

Podle odpůrců, mezi které patří hlavně výrobci, zálohování může vést k ohrožení plnění cílů stanových pro jiné druhy plastů. Spotřebitelé také budou zatíženi novými nároky na třídění. PET lahve budou muset třídit zvlášť, což následně povede k poklesu třídění plastů jako celku.

Návratnost přes 90 procent

Podle Sólymose se tak ale nestane. "Určitě půjde o zásah do separovaného sběru, bude to mít dopad. Ale když to funguje jinde, musí to fungovat i u nás," dodal Sólymos euroactiv.sk.

Systém zálohování se osvědčil v desítce evropských zemí – na Islandu, ve Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Německu, Litvě, Estonsku, Chorvatsku a Srbsku. Výše zálohy se zde pohybuje od sedmi do 40 centů (1,8 koruny až 10,4 koruny). Návratnost přitom dosahuje přes 90 procent.