Letecká skupina Smartwings požádá stát o půjčku ve výši 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Uvedl to server Lidovky.cz. Valná hromada firmy se ve čtvrtek dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Zároveň byl schválen finanční model společnosti.

Letoun Boeing 737 MAX 8 společnosti SmartWings na Letišti Václava Havla v Praze | Foto: ČTK

Letecká skupina Smartwings požádá stát o půjčku ve výši 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Uvedl to server Lidovky.cz. Valná hromada firmy se ve čtvrtek dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Zároveň byl schválen finanční model společnosti.