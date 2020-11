Smartwings tuto podmínku splňují: soud vyhlásil moratorium na ně i České aerolinie na konci srpna. Kdyby platila ještě současná norma, už na konci listopadu by ochrana před věřiteli skončila. Takto uplyne nejpozději na konci února.

„Umožňuje nám to získat více času pro nalezení vhodného řešení záchrany firmy v situaci, kdy se naše příjmy propadly o 90 % ,“ řekl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně. Pokud by nedošlo k prodloužení, byla by to podle něj pro dopravce kritická situace.

Dopravce podle něj pracuje na záchranném plánu ve spolupráci se společností EY. Detailnější ke způsobu záchrany nechce Šimáně zatím být. „Jde o kombinaci více možností. Od pomoci od investorů přes banky a odložení a snížení splátek od lessorů,“ uvedl Šimáně.

Už na jaře při prvních debatách o možné státní pomoci aerolinkám firma uvedla, že má peníze na přežití jen na několik měsíců. Nakonec stále přežívá. „Přežili jsme díky skvělé a obětavé práci našich zaměstnanců. Přijali jsme velmi tvrdá úsporná opatření a jsme jedním z mála dopravců, který dál existuje bez jakékoliv státní pomoci,“ dodal Šimáně.

Drtivá většina evropských zemí své dopravce podpořila, některým aerolinkám ale už peníze došly a vláda jim další peníze poskytnout nechce. Příkladem je Norsko a Norwegian Air Shuttle. Vláda již dopravci oznámila, že další peníze neposkytne.

Pandemie koronaviru způsobila propad tržeb společnosti o 90 %, odpadly i pronájmy letadel do zahraničí, které v minulosti pomáhaly vylepšovat hospodaření letecké společnosti. Dopravce získal navíc v září ještě jednu nečekanou finanční vzpruhu: dostal zpět zálohu od Boeingu ve výši necelých 10 milionů dolarů.

„Šlo o zálohu za letadlo 737 MAX, které jsme měli obdržet do konce září a Boeing ho nedodal,“ uvedl Šimáně. Smlouva byla postavena tak, že Smartwings mohly od pořízení letadla odstoupit. Na sociálních sítích kolují seznamy již vyrobených letadel 737 MAX, které nakonec svým zákazníkům nebudou dodány.

Five @Boeing #737MAXs have been built. 3 customers so far won't be taking delivery of their planes and have cancelled them.



Royal Air Maroc

CN-MAW & CN-MAZ



Icelandair

TF-ICC & TF-ICP



Smartwings

OK-SWJ/SWP (TBC)



Any buyers interested? #aviation #AvGeek